+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आर्थिक स्थितिपत्र : स्वदेशमा रोजगारी अवसर कम,  वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दो निर्भरता

विगत एक दशक अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली श्रमिक संख्या वार्षिक औसत २८.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १७:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्थ मन्त्रालयले स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता बढेको जनाएको छ।
  • आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ लाख ३९ हजार नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
  • सरकारले स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गरी बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्नुपर्ने बताएको छ।

१४ वैशाख, काठमाडौं । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता बढ्दो रहेको देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ मा स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता बढिरहेको उल्लेख छ ।

चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत छ । विगत एक दशक अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली श्रमिक संख्या वार्षिक औसत २८.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति ५ लाख ६ हजार र पुन: श्रम स्वीकृति ३ लाख ३३ हजार गरी जम्मा ८ लाख ३९ हजार नेपाली श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

चालु आव १२ चैतसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति २ लाख ८३ हजार र पुन: श्रम स्वीकृति २ लाख ७४ हजार गरी ५ लाख ५७ हजार नेपाली श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

रोजगारीका लागि विदेशिने संख्या उच्च हुँदा उनीहरूले पठाउने विप्रेषणले वाह्य क्षेत्र सन्तुलन, गरिबी निवारण, आन्तरिक माग तथा सामाजिक क्षेत्रमा अल्पकालीन राहत दिएको जनाएको छ ।

यसले देशभित्र दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति अभाव र समष्टिगत मागमा कमी ल्याउनुका साथै दीर्घकालमा मानव पूँजी ह्रास हुने जोखिम बढेको जनाएको छ ।

स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने समेत सरकारले जनाएको छ ।

सेवा क्षेत्र विस्तार भए पनि मर्यादित रोजगारीका अवसर पर्याप्त मात्रामा सिर्जना हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । सेवा क्षेत्र विस्तार खासगरी व्यापार, आवास, सार्वजनिक प्रशासन र परम्परागत वित्तीय सेवामा केन्द्रित रहेको जनाइएको छ ।

उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने सूचना प्रविधि, ज्ञानमा आधारित सेवा र नवप्रवर्तनात्मक सेवा क्षेत्रको विकास र विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर रहेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै कृत्रिम बौद्धिकता, रोबोटिक्स, डाटा सेन्टर, डिजिटल प्रविधि लगायत आधुनिक सेवा क्षेत्रको विस्तार गरी सिपयुक्त रोजगारी सहित प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने समेत जनाइएको छ ।

आर्थिक स्थितिपत्र वैदेशिक रोजगारी स्वदेशमा रोजगारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सरकारले जनताको मन दुखाए कांग्रेसले कडा प्रतिवाद गर्छ : आङ्देम्बे

लाचार भएर संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया ढिला भएको होइन : गगन थापा

लगानी बोर्डले सुरु गर्‍यो एकल बिन्दु सेवा केन्द्र, लगानीकर्ताले सिधै प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने

‘लालीबजार’ को प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर

पश्चिम बंगालमा मोदीको सभाअघि हिंसात्मक झडप

एक दशकयता ह्वात्तै घट्यो वैदेशिक अनुदान, सहायतामा चुलियो ऋणभार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

सिफारिस

नगरपालिकाका खरदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित