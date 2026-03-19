अर्थतन्त्र सुधारका लागि ‘सर्जरी’ आवश्यक : युवराज खतिवडा

खतिवडाकाअनुसार अहिलेका समस्याहरूको समाधान साना–साना ‘फिजियोथेरापी’ जस्ता मौद्रिक उपायले सम्भव छैन, ठूला संरचनात्मक सुधार अर्थात ‘सर्जरी’ आवश्यक छ । 

२०८३ वैशाख १४ गते १९:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्र वाह्य सूचकहरू सुधार भए पनि वास्तविक रूपमा अझै अस्वस्थ रहेको बताए।
  • खतिवडाले मौद्रिक उपायले समस्या समाधान नहुने, ठूला संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
  • उनले नेपालमा लगानी सुरक्षित नहुने कारण निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको र ब्याजदर घटाएर मात्र कर्जा प्रवाह नबढ्ने बताए।

१४ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वर्तमान अर्थतन्त्र वाह्य सूचकहरू हेर्दा केही सुधारिएको देखिए पनि वास्तविक रूपमा अझै अस्वस्थ रहेको बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले अहिले वाह्य क्षेत्र सन्तुलित देखिएको, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेको र आर्थिक वृद्धि करिब २–३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भए पनि त्यो त्यति सकारात्मक नरहेको बताए ।

उनकाअनुसार चार–साढे चार प्रतिशत वृद्धि भएको भए राम्रो मानिन्थ्यो, अहिलेको अवस्था औसत मात्रै हो । खतिवडाले विगतमा रहेको अत्यधिक कर्जा  र तरलताको समस्या अहिले केही हदसम्म समाधान भएपनि सुधार स्वाभाविक नभएको समेत बताए ।

खतिवडाकाअनुसार अहिलेका समस्याहरूको समाधान साना–साना ‘फिजियोथेरापी’ जस्ता मौद्रिक उपायले सम्भव छैन, ठूला संरचनात्मक सुधार अर्थात ‘सर्जरी’ आवश्यक छ ।  नेपालको मुख्य समस्या व्यावसायिक वातावरण कमजोर हुनु हो । लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वास सिर्जना गर्न नसक्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको उजले बताए । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकेन भने ब्याजदर घटाएर मात्रै कर्जा प्रवाह नबढ्ने उनको भनाइ छ ।

खतिवडाकाअनुसार नेपाल अहिले “लिक्विडिटी ट्र्याप” जस्तो अवस्थातर्फ पुगेको छ । जहाँ ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून भए पनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । विगतमा १८–२२ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा विस्तार २० प्रतिशतसम्म पुगेको उदाहरण छ, तर अहिले करिब ६ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा माग नबढ्नु अस्वाभाविक स्थिति रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वगर्भनर समेत रहेका खतिवडाले भने, ‘अहिले अर्थतन्त्र यसो सरसर्ती हेर्दा वाह्य क्षेत्र राम्रो छ, मूल्य ठीक छ । आर्थिक वृद्धि पनि दुई–तीन प्रतिशतको बीचमा छ । चार साढे–चार भएको भए ठिकै हुन्थ्यो । तीनको वरिपरि हुन्छ आदि इत्यादि भनिरहेका छौँ । क्रेडिटको पनि पहिले एकदमै क्रेडिट ओभरह्याङ थियो, स्पिल ओभर थियो, अब अहिले ठिकै भएको छ, यी सबै भनौँला हामी । तर हामीले अर्थतन्त्र हेल्दी रूपले मोटाएको हो कि सुनिएको हो, यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ ।’

अर्थतन्त्र
एक दशकयता ह्वात्तै घट्यो वैदेशिक अनुदान, सहायतामा चुलियो ऋणभार

'सहकारीले साना आर्थिक क्रियाकलाप प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ'

इन्धन महँगिँदा अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर, आर्थिक वृद्धिदरमै धक्का   

दोस्रो आर्थिक गणना सुरु, देशभरिका सबै उद्यम-व्यवसायको तथ्यांक संकलन गरिँदै

अर्थतन्त्र विकासमा निजी क्षेत्र अग्रस्थानमा, सरकारको भूमिका नियामक   

दोस्रो त्रैमासमा अर्थतन्त्र विस्तार ४.५ प्रतिशत

नगरपालिकाका खरदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories

