एक दशकयता ह्वात्तै घट्यो वैदेशिक अनुदान, सहायतामा चुलियो ऋणभार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०८१/८२ सम्म वैदेशिक ऋणभार ह्वात्तै बढेको जानकारी दिएको छ।
- आव २०८१/८२ मा वैदेशिक ऋण हिस्सा ८१.१ प्रतिशत र अनुदान हिस्सा १८.९ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ।
- वैदेशिक सहायता परिचालन घट्दै गएको र परियोजना कार्यान्वयन सुस्त हुँदा नगद व्यवस्थापनमा दबाब परेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
१४ वैशाख, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो एक दशकयता वैदेशिक सहायतामा ऋणभार ह्वात्तै बढेको जानकारी दिएको छ ।
अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता परिचालनमा वैदेशिक ऋण हिस्सा बढ्दै र अनुदान हिस्सा घट्दै गएको बताएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वैदेशिक ऋण हिस्सा ८१.१ प्रतिशत र अनुदान हिस्सा १८.९ प्रतिशत छ ।
आव २०७१/७२ मा वैदेशिक ऋण हिस्सा ५७.४ प्रतिशत र अनुदान हिस्सा ४२.६ प्रतिशत थियो । उता, समग्र वैदेशिक सहायता परिचालन नै घट्दो क्रममा रहेको समेत अर्थले जनाएको छ ।
१० वर्षमा वैदेशिक सहायताको कुल बजेटको वार्षिक औसत २१.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । २०८२/८३ मा भने यस्तो हिस्सा १४.६ प्रतिशतमा सीमित छ ।
वैदेशिक सहायतामा परिचालित परियोजना कार्यान्वयन सुस्त रहने र समयमै सोधभर्ना नहुँदा वैदेशिक सहयोगमा कमी आएको र नगद व्यवस्थापनमा समेत दबाब सिर्जना भएको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
