+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राजस्थानमा प्रेमीको हत्यापछि प्रेमिकाको गाउँका ३० घरमा आगजनी

प्रहरीका अनुसार मृतक युवकको अर्को गाउँकी युवतीसँग प्रेम सम्बन्ध थियो । दुवै पक्षबीच त्यसैबारे विवाद चलिरहेको थियो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते २०:१०

१४ वैशाख, काठमाडौं । भारतको राजस्थानको एक गाउँमा एक युवकको हत्यापछि उत्पन्न भएको तनावले अर्को गाउँका करिब ३० घरमा आगजनी भएको छ । राजस्थानको बाँसवाडा जिल्लाको टामलिया गाउँमा आइतबार एक युवकको हत्या भएको थियो ।

त्यसपछि मृतकका आक्रोशित आफन्तले अर्को गाउँमा पुगेर करिब ३० घरमा आगजनी गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् । सो आगजनीमा कैयौं घरपालुवा पशुचौपायाको जलेर मृत्यु भएको बताइएको छ ।

घटनापछि प्रहरीले पहरा दिएको र ढिलोगरी राति प्रहरीका कलेक्टर, एसपीसमेत वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पुगेर स्थिति नियन्त्रणमा लिएको समाचार छ ।

मोटागाउँ प्रहरी थानाका प्रभारी रमेश पाटिदारले मृतक युवाका परिवारका तर्फबाट दुई दर्जन व्यक्तिविरुद्ध हत्यासमेतको आरोपमा जाहेरी दर्ता गराएको बताएका छन् ।

जाहेरी दर्तापछि मृतकको शव लिएर परिवार पोस्टमार्टम गर्न अस्पताल पुगेको बताइएको छ ।

प्रहरीका अनुसार मृतक युवकको अर्को गाउँकी युवतीसँग प्रेम सम्बन्ध थियो । दुवै पक्षबीच त्यसैबारे विवाद चलिरहेको थियो । सोही क्रममा आइतबार ती युवकको हत्या भएको प्रहरीलाई उधृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यममा समाचार छन् ।

प्रेम राजस्थान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नगरपालिकाका खरदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित