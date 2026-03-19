नेकपाले तोक्यो प्रदेश समिति इञ्चार्ज र संयोजक

पार्टीको केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको बैठकले ७ भूगोल प्रदेश र २ गैरभौगोलिक प्रदेशमा इञ्चार्ज र संयोजकहरू टुंगो लगाएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १५ गते ८:१९
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक माधव कुमार नेपाल । फाइल फोटो

१५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रदेश समितिका इञ्चार्ज र संयोजकहरू टुंगो लगाएको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको बैठकले ७ भूगोल प्रदेश र २ गैरभौगोलिक प्रदेशमा इञ्चार्ज र संयोजकहरू टुंगो लगाएको हो ।

कोशी प्रदेश इञ्चार्जमा राजेन्द्र राई, मधेश प्रदेश इञ्चार्जमा महिन्द्र राय यादव, बागमती प्रदेश इञ्चार्जमा डा. गंगालाल तुलाधर, गण्डकी प्रदेश इञ्चार्जमा श्रीनाथ बराल, लुम्बिनी प्रदेश इञ्चार्जमा चक्रपाणि खनाल, कर्णाली प्रदेश इञ्चार्जमा चन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डा. भीम रावल छन् ।

यसैगरी उपत्यका विशेष प्रदेश इञ्चार्जको जिम्मेवारी हितमान शाक्यले र सम्पर्क समन्वय प्रदेश इञ्चार्जको जिम्मेवारी यशोदा सुवेदी गुरुङले पाएकी छन् ।

यसैगरी कोशी प्रदेश संयोजकमा हर्क नेम्वाङ, मधेश प्रदेश संयोजकमा राजु खड्का, बागमती प्रदेश संयोजकमा सरल सहयात्री पौडेल, गण्डकी प्रदेश संयोजकमा गायत्री गुरुङ तोकिएका छन् ।

यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश संयोजकमा अब्दुल हुसेन खान, कर्णाली प्रदेश संयोजकमा बिमला केसी, सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजकमा हरिराम चौधरी छन् ।

यस्तै उपत्यका विशेष प्रदेश संयोजकमा विष्णु लामिछाने र सम्पर्क समन्वय प्रदेश संयोजकमा तारानाथ दाहाल तोकिएका छन् ।

यी हुन् प्रदेश इञ्चार्जहरू

  • कोशी प्रदेश : राजेन्द्र राई
  • मधेश प्रदेश : महिन्द्र राय यादव
  • बागमती प्रदेश : डा. गंगालाल तुलाधर
  • गण्डकी प्रदेश : श्रीनाथ बराल
  • लुम्बिनी प्रदेश : चक्रपाणि खनाल
  • कर्णाली प्रदेश : चन्द्रबहादुर शाही
  • सुदूरपश्चिम प्रदेश : डा. भीम रावल
  • उपत्यका विशेष प्रदेश : हितमान शाक्य
  • सम्पर्क समन्वय प्रदेश : यशोदा सुवेदी

यी हुन् प्रदेश संयोजकहरू

  • कोशी प्रदेश : हर्क नेम्वाङ
  • मधेश प्रदेश : राजु खड्का
  • बागमती प्रदेश : सरल सहयात्री
  • गण्डकी प्रदेश : गायत्री गुरुङ
  • लुम्बिनी प्रदेश : अब्दुल हुसेन खान
  • कर्णाली प्रदेश : बिमला केसी
  • सुदूरपश्चिम प्रदेश : हरिराम चौधरी
  • उपत्यका विशेष प्रदेश : विष्णु लामिछाने
  • सम्पर्क समन्वय प्रदेश : तारानाथ दाहाल
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी
नेकपासँग २ बुँदे सहमति गरेर विष्टले तोडे अनसन

यिनै अनुहार देखाएर वामले पाउलान् त आम विश्वास ?

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सभामुख पदमा उम्मेदवारी नदिने, उपसभामुखमा दाबी

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका वर्षमान पुनले संसदलाई सम्बोधन गर्ने

परिचय नै नभएका केन्द्रीय सदस्यलाई नेकपाले कसरी गर्छ कारबाही ?

घण्टीमा भोट हाल्ने केन्द्रीय सदस्य खोज्दै नेकपा, प्रचण्ड भन्छन्– आँखा चिम्लेर कारबाही गर्छौं

