+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सिद्धार्थ बैंकको नाफा २० प्रतिशत बढ्यो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १५ गते ९:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिद्धार्थ बैंकको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा नाफा २०.७ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
  • बैंकको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी १७ रुपैयाँ ६२ पैसा पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको १५ रुपैयाँ १३ पैसा थियो।
  • निष्क्रिय कर्जा ४.०४ प्रतिशतबाट घटेर ३.७१ प्रतिशत पुगेको र आधार दर ५.२४ प्रतिशतमा झरेको छ।

१५ वैशाख, काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकको नाफा चालु आव तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा २०.७ प्रतिशत बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म (९ महिना)मा बैंकले २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ ।

गत आवको यसै अवधिमा यस्तो नाफा १ अर्ब ६६ करोड थियो । खुद ब्याज आम्दानी सामान्य बढेको छ र लोन लस प्रोभिजन (इम्पेरमेन्ट चार्ज) केही घटेका कारण बैंकको खुद नाफा बढेको छ ।

नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी बढेको छ । बैंकको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी १७ रुपैयाँ ६२ पैसा छ, पहिले यस्तो आम्दानी १५ रुपैयाँ १३ पैसा थियो। बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३ अर्ब रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर वितरणयोग्य नाफा २०.९८ रुपैयाँ हो । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ २१६ रुपैयाँ ७३ पैसा छ । १८ अर्ब २९ करोड चुक्ता पूँजी तथा जगेडा कोषको आकार १७ अर्ब २६ करोड छ ।

बैंकको निष्क्रिय कर्जामा सुधार भएको छ । पहिले निष्क्रिय कर्जा ४.०४ प्रतिशत रहेकोमा चैत मसान्तसम्म ३.७१ प्रतिशतमा झरेको छ । आधार दर घटेर ५.२४ प्रतिशतमा छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सिद्धार्थ बैंकले कासगर समुदायका महिलालाई दियो सिलाइ-कटाइ मेसिन

विश्व पानी दिवसको अवसरमा सिद्धार्थ बैंकको प्रभातफेरी कार्यक्रम

‘ग्लोबल मनी विक’ अवसरमा सिद्धार्थ बैंकका विविध कार्यक्रम

सिद्धार्थ बैंकका ग्राहकलाई पेट मामा नेपालका सेवामा १० प्रतिशतसम्म छुट

सिद्धार्थ बैंक ‘अवार्ड्स फर कर्पोरेट एक्सिलेन्स २०२५’ बाट सम्मानित

सिद्धार्थ बैंकका ग्राहकलाई आईएमई हस्पिटालिटी ग्रुपमा १० प्रतिशतसम्म छुट

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित