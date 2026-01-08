सिद्धार्थ बैंक ‘अवार्ड्स फर कर्पोरेट एक्सिलेन्स २०२५’ बाट सम्मानित

२० माघ, काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ‘अवार्ड्स फर कर्पोरेट एक्सिलेन्स २०२५–कमर्सियल बैंकिङ क्याटोगरी’ अवार्डबाट सम्मानित भएको छ ।
कर्पोरेट क्लब नेपाल प्रालिले वार्षिक आयोजना गर्दै आएको अवार्ड समारोहमा बैंकलाई उक्त अवार्डबाट सम्मानित गरिएको हो ।
१६ माघमा आयोजित कार्यक्रममा सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वरप्रसाद बस्यालले उक्त अवार्ड ग्रहण गरेका थिए । मानव संसाधन व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन तथा उत्कृष्ट कार्यसम्पादनमा बैंकले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै बैंकलाई सम्मान गरिएको हो ।
ग्राहकप्रतिको प्रतिबद्धतालाई यस उपाधिले थप मजबुत बनाउने र आगामी दिनमा अझ व्यवस्थित ढंगले सेवा प्रदान गर्न बैंकलाई प्रेरित गरेको छ ।
