नेप्सेका अध्यक्ष बस्यालले दिए राजीनामा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अध्यक्ष हेमन्त बस्यालले नियुक्तिको १ वर्ष नपुग्दै सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाएका छन्।
- धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले वैशाख ४ गते राजीनामा दिएका थिए र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आवेदन माग गरिएको छ।
- नेप्सेको अध्यक्ष बस्यालले राजीनामा दिएपछि पूँजी बजारका दुवै नियामक अध्यक्षविहीन भएका छन्।
१५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से)का अध्यक्ष हेमन्त बस्यालले राजीनामा दिएका छन् । नियुक्तिको १ वर्ष नपुग्दै उनले सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाएका हुन् । गत भदौ १९ गते उनी नेप्सेको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए ।
सरकारले विगतमा राजनीतिक नियुक्त भएका विभिन्न निकायका उच्च पदाधिकारीलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । नेप्सेको अध्यक्षबाट बस्यालले राजीनामा दिएसँगै दुवै पूँजी बजारका नियामक अध्यक्षविहीन भएका छन् ।
यसअघि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले वैशाख ४ गते राजीनामा दिएका थिए । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तका लागि गठिन सिफारिस समितिले नियुक्तिका लागि आवेदन माग गरिसकेको छ ।
