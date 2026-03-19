+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

हिपहप रियालिटी शो ‘द र्‍यापर’ हिमालय टिभीमा प्रसारण हुने

शो जेठ दोस्रो सातादेखि प्रसारण हुने जनाइएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १५ गते १३:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालकै पहिलो व्यवसायिक हिपहप रियालिटी शो 'द र्‍यापर : लेट द भर्स स्पिक' सिजन १ घोषणा गरिएको छ।
  • शो हिमालयन टेलिभिजनमार्फत जेठ दोस्रो सातादेखि प्रसारण हुने र २० एपिसोड रहनेछ।
  • विजेताले नगद १५ लाख रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय टूरको अवसर पाउनेछन्।

काठमाडौं । नेपाली हिपहप संगीतलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित ‘द र्‍यापर : लेट द भर्स स्पिक’ सिजन १ घोषणा गरिएको छ । आयोजकका अनुसार यो नेपालकै पहिलो व्यवसायिक हिपहप (र्‍याप) रियालिटी शो हो ।

कार्यक्रमको आयोजना एनएक्सजी इन्टरटेनमेन्टले गरेको हो भने निर्देशन युवराज साउदले गरेका छन् । कार्यक्रम हिमालयन टेलिभिजनमार्फत प्रसारण हुने जनाइएको छ । शो जेठ दोस्रो सातादेखि प्रसारण हुने जनाइएको छ ।

डिजिटल पार्टनरको रूपमा हाइलाइट्स नेपाल र भोटिङ पार्टनरको रूपमा खल्ती छन् । पहिलो सिजनमा २० एपिसोड हुनेछन् ।

डिजिटल अडिसनमार्फत देशभरबाट उत्कृष्ट ६४ जना प्रतिस्पर्धी छनोट भएका छन् । उनीहरूले आफ्ना लिरिक्स, संगीत, कम्पोजिसन र र्‍याप क्षमतालाई फरक-फरक शैलीमा प्रस्तुत गर्नेछन् ।

शोका मुख्य निर्णायकको रूपमा गिरीश खतिवडा छन् । उनले शब्द, संगीत, प्रस्तुति, टेक्निकल पक्ष र बहुआयामिक क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धीको मूल्याङ्कन गर्ने जनाइएको छ ।

‘स्क्वाड लिडर’मा विवश जमरकट्टेल (विवश जेके), विवेक घोरासैनी (बीजी बिर्गोर्खाली), संकेत श्रेष्ठ (ओएमजी स्पार्क) र जगत पुन (रेक्स) छन् । उनीहरूले प्रतिस्पर्धीलाई मार्गदर्शन गर्दै उनीहरूको कला निखार्न सहयोग गर्नेछन् ।

प्रतिस्पर्धाको विभिन्न चरण पार गर्दै अन्ततः टप १६, टप १० हुँदै टप ४ प्रतिस्पर्धी फाइनलमा पुग्नेछन् । टप १६ देखि टप १० सम्म निर्णायक र दर्शकको ५०/५० मतका आधारमा निर्णय हुनेछ भने त्यसपछि दर्शकको मत मात्रै निर्णायक हुनेछ ।

विजेताले नगद १५ लाख रुपैयाँसहित ट्रफी प्राप्त गर्नेछन् । फाइनलिस्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय टूरको अवसर पनि प्रदान गरिनेछ । डिजिटल अडिसन वैशाख १३ गतेसम्म खुला गरिएको थियो, जसमा ७ हजारभन्दा बढी सहभागीले आवेदन दिएका थिए ।

द र्‍यापर हिपहप रियालिटी शो
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित