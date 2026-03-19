२४ घण्टामा २ हजार ७४६ जना चालकमाथि ट्राफिक प्रहरीको कारबाही

ट्राफिक प्रहरीले पछिल्लो चौबीस घण्टामा दुई हजार ७४६ वटा सवारीसाधनका चालकलाई कारबाही गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १५ गते १४:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ट्राफिक प्रहरीले पछिल्लो २४ घण्टामा २७४६ सवारी चालकलाई विभिन्न नियम उल्लङ्घनमा कारबाही गरेको छ।
  • कारबाहीबाट जम्मा २९ लाख ६४ हजार ५०१ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ।
  • मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने चालकलाई कारबाही गर्न र यात्रुले प्रहरीलाई खबर गर्न ट्राफिक प्रहरीले आग्रह गरेको छ।

१५ वैशाख, काठमाडौँ । ट्राफिक प्रहरीले पछिल्लो चौबीस घण्टामा दुई हजार ७४६ वटा सवारीसाधनका चालकलाई कारबाही गरेको छ ।

आज बिहानसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले सञ्चालन गरेको जाँचका क्रममा मादक पदार्थ (मापसे) सेवन गरी सवारी चलाउने ७९, राइड सेयरिङमा २२५, रातोबत्तीमा १७५, तीव्रगतिमा १४८, लेनक्रसमा ३२४, सडक फुटपाथमा १४९, हर्न निषेधमा ५५, ओराल्ने र चढाउनेमा ५४, अन्यमा एक हजार ५३७ गरी दुई हजार ७४६ जना चालकलाई कारबाही गरिएको ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले राससलाई जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘बितेको चौबीस घण्टाको अवधिमा उपत्यकामा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने दुई हजार ७४६ वटा सवारीसाधनका चालकलाई कारबाही गरिएको छ । उक्त कारबाहीबाट जम्मा राजस्व रकम २९ लाख ६४ हजार ५०१ सङ्कलन भएको छ ।’

मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनु कानुनविपरीत तथा दण्डनीय कार्य भएको र चालकले मादक पदार्थ वा लागुपदार्थ सेवन गरेको शङ्का लागेमा यात्रुले तत्काल नजिकैको प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक कन्ट्रोल रूमको हटलाइन नम्बर १०३ र प्रहरीको हटलाइन नम्बर १०० मा खबर गर्न ट्राफिक प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।

ट्राफिक प्रहरी
सम्बन्धित खबर

२४ घण्टामा २ हजार ६९२ जना ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा

ट्राफिकको सरप्राइज चेकिङ : ९८ चालक कारबाहीमा

२४ घण्टामा ३ हजार बढी सवारी चालक कारबाहीमा   

सभामुख डीपी अर्यालको गाडीलाई सिंहदरबार पुगेर ट्राफिक प्रहरीले काट्यो चिट

चितवन ट्राफिकले भन्यो : हामीले नियन्त्रणमा लिएका कागजात लिन आउनुहोस्

ट्रकको ठक्करबाट घाइते भएका इन्स्पेक्टरको निधन

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

