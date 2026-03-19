ट्राफिकको सरप्राइज चेकिङ : ९८ चालक कारबाहीमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथले ८ वैशाखमा सरप्राइज चेकिङ गर्दै ९८ जना चालकलाई कारबाही गरेको छ।
- मादक पदार्थ सेवन गर्ने ७ चालक र रातो बत्ती उल्लंघन, लेन अनुशासन लगायतका नियम उल्लंघन गर्ने ९१ जना चालक कारबाहीमा परेका छन्।
- ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता एसपी नरेशराज सुवेदीले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा चेकिङ गरिएको जानकारी दिए।
८ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथले सरप्राइज चेकिङ गर्दै ९८ जना चालकलाई कारबाही गरेको छ ।
उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरुमा ट्राफिकले आज मंगलबार बिहान सरप्राइज चेकिङ गरेको थियो । सो क्रममा ९८ जना चालक कारबाहीमा परेको ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता तथा एसपी नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
जसअर्न्तगत मापसे (मादक पदार्थ सेवन) गर्ने ७ चालक कारबाहीमा परेका छन् । त्यस्तै रातो बत्ती उल्लंघन, लेन अनुशासन र अन्य ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने ९१ जना कारबाहीमा परेका छन् ।
