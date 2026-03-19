+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ट्राफिकको सरप्राइज चेकिङ : ९८ चालक कारबाहीमा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ८ गते १२:५६
फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथले ८ वैशाखमा सरप्राइज चेकिङ गर्दै ९८ जना चालकलाई कारबाही गरेको छ।
  • मादक पदार्थ सेवन गर्ने ७ चालक र रातो बत्ती उल्लंघन, लेन अनुशासन लगायतका नियम उल्लंघन गर्ने ९१ जना चालक कारबाहीमा परेका छन्।
  • ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता एसपी नरेशराज सुवेदीले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा चेकिङ गरिएको जानकारी दिए।

८ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथले सरप्राइज चेकिङ गर्दै ९८ जना चालकलाई कारबाही गरेको छ ।

उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरुमा ट्राफिकले आज मंगलबार बिहान सरप्राइज चेकिङ गरेको थियो । सो क्रममा ९८ जना चालक कारबाहीमा परेको ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता तथा एसपी नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए ।

जसअर्न्तगत मापसे (मादक पदार्थ सेवन) गर्ने ७ चालक कारबाहीमा परेका छन् । त्यस्तै रातो बत्ती उल्लंघन, लेन अनुशासन र अन्य ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने ९१ जना कारबाहीमा परेका छन् ।

कारबाही ट्राफिक प्रहरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित