+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सार्वजनिक सवारीमा अनिवार्य आरक्षित सिट नराखे कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी

यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते १८:३१

२७ चैत, काठमाडौं । सार्वजनिक सवारीसाधनमा आरक्षित सिट अनिवार्य नराखे अब सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो । यात्रुवाहक सवारीसाधनमा चार सिट अशक्त व्यक्तिका लागि र दुई सिट महिलाका लागि आरक्षित गरिएको छ ।

लामो तथा छोटो दुरीका सवारीसाधनले यस्तो सिट अनिवार्य नगरेको पाइएको भन्दै विभागले कारबाही चेतावनी दिएको हो । विभागले लामो बाटोमा सञ्चालन हुने सवारीका हकमा गन्तव्य स्थानतर्फ प्रस्थान गर्नुभन्दा न्यूनतम चार घण्टा अगाडिसम्म सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने समेत स्पष्ट पारेको छ ।

विभागले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढाउँदै गर्दा समेत सोही विषय स्मरण गराएको थियो ।

अनिवार्य आरक्षित सिट कारबाही सार्वजनिक सवारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित