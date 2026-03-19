सार्वजनिक सवारीमा अनिवार्य आरक्षित सिट नराखे कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी

२७ चैत, काठमाडौं । सार्वजनिक सवारीसाधनमा आरक्षित सिट अनिवार्य नराखे अब सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो । यात्रुवाहक सवारीसाधनमा चार सिट अशक्त व्यक्तिका लागि र दुई सिट महिलाका लागि आरक्षित गरिएको छ ।
लामो तथा छोटो दुरीका सवारीसाधनले यस्तो सिट अनिवार्य नगरेको पाइएको भन्दै विभागले कारबाही चेतावनी दिएको हो । विभागले लामो बाटोमा सञ्चालन हुने सवारीका हकमा गन्तव्य स्थानतर्फ प्रस्थान गर्नुभन्दा न्यूनतम चार घण्टा अगाडिसम्म सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने समेत स्पष्ट पारेको छ ।
विभागले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढाउँदै गर्दा समेत सोही विषय स्मरण गराएको थियो ।
