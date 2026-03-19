आरोहण सिजनमा सगरमाथा आधार शिविरमा ‘ओभरनाइट स्टे प्याकेज’ बिक्री गरे कारबाही

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १६ गते १२:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पर्यटन विभागले सगरमाथा आधार शिविरमा ओभरनाइट स्टे प्याकेज बिक्री गर्ने ट्रेकिङ कम्पनीमाथि कडाइ गरेको छ।
  • पर्वतारोहण नियमावली २०५९ अनुसार आधार शिविरमा विभागको पूर्वस्वीकृति बिना अन्य व्यक्तिलाई राख्न नपाइने व्यवस्था छ।
  • पर्यटन विभागले आधार शिविरमै अस्थायी फिल्ड कार्यालय स्थापना गरी नियमन र सहजीकरण गरिरहेको छ र उल्लङ्घनमा कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।

१६ वैशाख, काठमाडौं । हिमाल आरोहणको सिजनमा ट्रेकिङ कम्पनीहरूले सगरमाथाको आधार शिविर क्याम्पमा रहने गरी ओभरनाइट स्टे प्याकेज बिक्री गर्न थालेसँगै सरकारले कडाइ गरेको छ । पर्यटन विभागले केही ट्रेकिङ कम्पनीले ती प्याकेजसहित विज्ञापन गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली २०५९ मा पर्वतारोही दलका सदस्य, सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक, उचाइमा जाने कामदार, आधार शिविरका कामदार र स्थानीय कामदारबाहेक विभागको पूर्वस्वीकृति बेगरका अन्य व्यक्तिलाई आधार शिविरमा राख्न नदिने व्यवस्था छ ।

यस्तो नियमनको काम सम्पर्क अधिकृतले गर्नुपर्छ । अहिले पर्यटन विभागले सगरमाथा आधार शिविरमै अस्थायी फिल्ड कार्यालय स्थापना गरी नियमन र सहजीकरणको काम गरिरहेको छ । विभागले सो व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी काम गरे कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ ।

Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यश अभिनित ‘टक्सिक’ को प्रदर्शन पुनः स्थगित, ४ जुनमा नआउने

यश अभिनित ‘टक्सिक’ को प्रदर्शन पुनः स्थगित, ४ जुनमा नआउने
कांग्रेस राष्ट्रिय सभा दलको नेतामा कमला पन्त

कांग्रेस राष्ट्रिय सभा दलको नेतामा कमला पन्त
सुकुमवासी पुनर्स्थापनाको उल्टो मोडेल

सुकुमवासी पुनर्स्थापनाको उल्टो मोडेल
तीन सहायक रथी उपरथीमा बढुवा

तीन सहायक रथी उपरथीमा बढुवा
कृषिका अनुसन्धान खेतबारीसम्म पुर्‍याउन नार्कलाई मन्त्री चौधरीको निर्देशन

कृषिका अनुसन्धान खेतबारीसम्म पुर्‍याउन नार्कलाई मन्त्री चौधरीको निर्देशन
राप्ती प्रतिष्ठानको जग्गामा बसेका सुकुमवासीलाई नवलपुरमा घडेरी दिने सम्झौता

राप्ती प्रतिष्ठानको जग्गामा बसेका सुकुमवासीलाई नवलपुरमा घडेरी दिने सम्झौता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories

