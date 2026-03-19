+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
अपरेसन लोटस :

आपका पोस्टर ब्वाई राघव चड्ढा किन छिरे भाजपा ?

आम आदमी पार्टीको साधारण स्वयंसेवकलाई समेत किन्न नसक्ने भन्दै भाजपालाई हाँक दिने राघव चड्ढा ६ जना सांसदसहित त्यही पार्टीको शरणमा पुगेका छन् । उनको यो अप्रत्याशित यू-टर्नले एकातिर उनको राजनीतिक इमानदारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतिर आपको वैचारिक सङ्कट र भारतीय राजनीतिमा मौलाएको अवसरवादलाई उदाङ्गो पारेको छ ।

कञ्चन कञ्चन
२०८३ वैशाख १६ गते १७:१०

१५ वैशाख, काठमाडौं । ‘भाजपाले हाम्रो पार्टीको एक साधारण स्वयंसेवकलाई समेत किन्न सक्दैन, प्रदेश सभाका सदस्य र सांसदहरूको त कुरै छोडौँ,’ करिब साढे चार वर्षअघि आम आदमी पार्टी (आप) का तत्कालीन प्रवक्ता राघव चड्ढाले सञ्चारकर्मीहरूसामु यी शब्दहरू उच्चारण गर्दा उनको अनुहारमा आक्रोश र आत्मविश्वासको मिश्रण स्पष्ट देखिन्थ्यो ।

‘भाजपा भनेको धोखाधडीको पार्टी हो,’ उनले थपेका थिए ।

अप्रिल २४ मा तिनै राघव चड्ढा आफ्नो पार्टी आपका छ जना अन्य राज्यसभा सांसदहरूसहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मा सामेल भएका छन् । उनको यो राजनीतिक ‘यू-टर्न’ लाई आदर्शवादको सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण अन्त्यका रूपमा धेरै टिप्पणीहरू गरिएका छन् ।

आम आदमी पार्टीले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै कैयौँ झट्काहरू बेहोर्दै आइरहेको देखिन्छ । योगेन्द्र यादव, प्रशान्त भूषण, कुमार विश्वासजस्ता व्यक्तित्वहरू क्रमशः पार्टीबाट बाहिरिँदै जाँदा अब आपले बहिर्गमनका धक्काहरू सहन गर्न सक्ने ‘जिगर’ बनाइसकेको नै हुनुपर्छ । तर, दुईतिहाइ सदस्यहरू गुमाउनु आपलाई घाइते बनाउन पर्याप्त देखिन्छ ।

राजनीतिमा नैतिकता र अवसरवादबीचको रेखा कति धमिलो हुन्छ भन्ने उदाहरण राघव चड्ढाको पछिल्लो कदमले पुष्टि गरेको छ । भाजपालाई ‘लोकतान्त्रिक मूल्यको हत्यारा’ र ‘हर्स ट्रेडिङ’ मा लिप्त शक्ति भन्ने चड्ढा आज आफैँ सोही दलको शरणमा पुगेका छन् ।

राघव चड्ढा : सेनाको सपनादेखि अन्ना आन्दोलनसम्म

भारतीय राजनीतिका प्रभावशाली युवा अनुहार राघव चड्ढाको उदय कुनै पारिवारिक विरासत वा परम्परागत राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट भएको होइन । ११ नोभेम्बर १९८८ मा नयाँ दिल्लीको एक मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएका चड्ढाको प्रारम्भिक जीवन अन्य सामान्य सहरी विद्यार्थीहरूको जस्तै रहेको देखिन्छ ।

उनले दिल्लीको प्रतिष्ठित ‘मोडर्न स्कुल, बाराखम्बा रोड’ बाट आफ्नो विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका थिए । चड्ढा स्वयं त्यस बेला आफ्नो राजनीतिक भविष्यबारे अनभिज्ञ रहे तापनि सोही विद्यालयको शैक्षिक वातावरणले उनको नेतृत्व क्षमताको बलियो जग बसालेको विश्लेषण गरिन्छ ।

विद्यालयको अध्ययन सकिएपछि चड्ढाले उच्च शिक्षाका लागि दिल्ली विश्वविद्यालय रोजेका थिए । त्यहाँबाट वाणिज्य सङ्कायमा स्नातक (बिकम) पूरा गरेका चड्ढाले आफ्नो शैक्षिक र व्यावसायिक आधारलाई नै राजनीतिक यात्राको प्रस्थानबिन्दु बनाए ।

राघव चड्ढाको करिअर सुरुमा एक सफल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका रूपमा अघि बढेको थियो । पारिवारिक र सामाजिक परिवेशका कारण उनले सिए पेसा रोजेका थिए । ‘भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान’ बाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि उनले डेलोइट र ग्रान्ट थोर्नटनजस्ता प्रसिद्ध संस्थाहरूमा काम गरेर आफ्नो व्यावसायिक पहिचान बनाए ।

यद्यपि, उनको बाल्यकालको सपना भने भारतीय सेनामा भर्ती भएर देशको सेवा गर्ने थियो । तर, नियतिले उनलाई सैन्य पोसाकभन्दा फरक राजनीतिको मैदानतर्फ डोर्यायो ।

सन् २०११ मा समाजसेवी अन्ना हजारेको नेतृत्वमा सुरु भएको ‘इन्डिया अगेन्स्ट करप्सन’ अभियानले भारतभर ठूलो हलचल पैदा गरेको थियो । त्यतिबेला २२ वर्षका युवा सिए राघव पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको त्यो लहरबाट टाढा रहन सकेनन् । उनी ‘जन लोकपाल विधेयक’ को माग गर्दै सडकमा उत्रिएका हजारौँ नागरिकको भिडमा सामेल भए । यहीँबाट उनको राजनीतिक यात्राको निर्णायक मोड सुरु भयो ।

आन्दोलनकै क्रममा चड्ढाको भेट भ्रष्टाचारविरोधी कार्यकर्ता तथा दिल्लीका भावी मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालसँग भयो । चड्ढाको वित्तीय मामिलाप्रतिको गहिरो ज्ञान र तीक्ष्ण विश्लेषण क्षमताबाट केजरीवाल निकै प्रभावित भए ।

नतिजास्वरूप, केवल २४ वर्षको उमेरमा केजरीवालले उनलाई ‘दिल्ली लोकपाल विधेयक’ को मस्यौदा तयार गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिए । दक्ष लेखापरीक्षकका रूपमा चड्ढाले देखाएको प्रतिभा र समर्पणले नै उनलाई आम आदमी पार्टीको स्थापनाकालदेखि नै केजरीवालको विश्वासिलो पात्रका रूपमा स्थापित गरिदियो ।

स्वच्छ राजनीतिको सपना र जेनजी आइकन

सन् २०१२ मा अन्ना हजारेको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनले राजनीतिक दलको रूप लिने निर्णय गरेसँगै राघव चड्ढा केवल २३ वर्षको उमेरमा आम आदमी पार्टीका संस्थापक सदस्य बनेका थिए । त्यस समयमा उनको पुस्ताका धेरै युवाहरूका लागि यो पार्टी व्यवस्था परिवर्तनको विकल्पका रूपमा उदाएको थियो ।

‘स्वराज’ र ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत’ को नाराले चड्ढाजस्ता शिक्षित र व्यावसायिक पृष्ठभूमि भएका युवाहरूलाई गहिरो गरी आकर्षित गर्यो, जसले परम्परागत राजनीतिको जातीय र क्षेत्रीय समीकरणभन्दा माथि उठेर विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यका मुद्दामा आधारित राजनीतिको सपना देखेका थिए ।

राघव चड्ढाको यो यात्रामा वैचारिक प्रतिबद्धता र आपले दिएको अवसरको ठूलो हात छ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता र नेताभन्दा पनि जनता र मुद्दाहरूलाई केन्द्रमा राख्ने दलको नीतिले उनलाई राजनीतिमा टिक्ने आधार प्रदान गर्यो ।

पारिवारिक विरासत र धनबलबिना नै उनले पार्टीको सबैभन्दा युवा राष्ट्रिय प्रवक्ता र राष्ट्रिय कोषाध्यक्षजस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाए । मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको राजनीति पाठशालाबाट प्रशिक्षित चड्ढालाई सुरुदेखि नै केजरीवालका अत्यन्त विश्वासिलो र स्वच्छ छविका युवा सुशासनको प्रतीकका रूपमा हेरिएको थियो ।

विगत एक दशकमा चड्ढाले आफ्नो राजनीतिक छविलाई निकै सावधानीपूर्वक निर्माण गरेका छन् । लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सजस्ता प्रतिष्ठित संस्थाबाट अध्ययन गरेका उनी तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित तर्क गर्न माहिर छन्, जसले गर्दा उनलाई युवा पुस्ताको पोस्टर ब्वाईका रूपमा चित्रण गरिन्छ ।

सन् २०२० मा दिल्लीको राजेन्द्र नगरबाट निर्वाचित भएपछि चड्ढाले दिल्ली जल बोर्डको उपाध्यक्षका रूपमा पानीको समस्या समाधानमा सक्रिय भूमिका खेलेर आफूलाई ‘जमिनसँग जोडिएको’ नेताका रूपमा समेत स्थापित गरे । उनले सडकमै उत्रिएर सर्वसाधारणका समस्या सुन्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने शैली अपनाउँदै आएका छन् ।

विशेषगरी सामाजिक सञ्जालको सशक्त प्रयोगले उनलाई जेनजी मतदाताहरूबीच अत्यन्त लोकप्रिय बनाएको छ । संसद्मा हवाई भाडा र डेलिभरी कर्मचारीहरूका समस्या उठाउनेदेखि लिएर आफैँ कर्मचारी बनेर उनीहरूको दुःख अनुभव गर्नेसम्मका क्रियाकलापले उनको छविलाई थप बलियो बनायो ।

कसरी भाजपामा विलय भए चड्ढा ?

केही भारतीय मिडियाका स्रोतअनुसार, राघव चड्ढाको बीजेपीसँग सेटिङको ‘अपरेसन लोटस’ को स्क्रिप्ट त १६ तारिखमै लेखिएको थियो । यो अपरेसन वास्तवमा केही दिनअघि लोकसभामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक पेस हुने दिनकै लागि तय गरिएको थियो, तर विधेयक असफल भएपछि केही दिन रोकिएको यो योजना अन्ततः १० दिनपछि सतहमा देखियो ।

यसको सुरुवात अप्रिलको पहिलो साताबाटै देखिएको थियो, जब आप नेतृत्वले चड्ढालाई राज्यसभामा पार्टीको उपनेता पदबाट बर्खास्त गर्दै उनीमाथि सदनमा बोल्न प्रतिबन्ध लगाउने कदम चाल्यो ।

यसको प्रतिक्रियामा चड्ढाले आफूलाई ‘चुप गराइएको तर पराजित नभएको’ भन्दै पहिलो सार्वजनिक सन्देश प्रवाह गरे । त्यसपछिका दिनहरूमा दुवै पक्षबीच आरोप–प्रत्यारोपको शृङ्खला चल्यो, जहाँ पार्टीले चड्ढामाथि भाजपाका विरुद्ध गरिएका पुराना पोस्टहरू हटाएर पार्टी फेर्ने तयारी गरेको आरोप लगायो भने चड्ढाले आफू ‘घाइते र खतरनाक’ भएको चेतावनी दिए ।

राघव चड्ढा र केजरीवालबीचको दूरी उनी जेल पर्दा र रिहा हुँदाको समयमा चड्ढाको अनुपस्थितिले नै प्रस्ट पारिसकेको थियो । उनीसँगै पञ्जाबका रणनीतिकार मानिने सन्दीप पाठकको बहिर्गमन आपका लागि सबैभन्दा ठूलो झट्का हो । पाठकलाई पञ्जाबको जिम्मेवारीबाट हटाएर छत्तीसगढ पठाइनुले उनी पहिले नै असन्तुष्ट थिए ।

सार्वजनिक वाक्युद्धका बीच चड्ढाले पर्दापछाडिबाट अर्को महत्त्वपूर्ण रणनीतिक कदम चालिसकेका थिए । उनले दलबदलविरोधी कानुनको कानुनी छिद्रलाई ध्यानमा राख्दै राज्यसभाका अन्य असन्तुष्ट सांसदहरूसँग सम्पर्क बढाए ।

कानुनतः सांसद पद जोगाउन कम्तीमा दुईतिहाइ सदस्यहरूको समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले उनले ‘आप’ का कुल १० मध्ये ७ जना सांसदलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन सफल भए । यो रणनीतिले उनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा अयोग्य हुनबाट जोगाउने सुरक्षा प्रदान गर्यो ।

अन्ततः अप्रिल २४ मा यो प्रक्रियाले औपचारिक रूप लियो । अरविन्द केजरीवाल दिल्लीको आफ्नो नयाँ सरकारी निवासमा परिवारसहित सर्दै गर्दा र सामाजिक सञ्जालमा जानकारी दिँदै गर्दा चड्ढासहित सन्दीप पाठक, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंहजस्ता सात जना प्रभावशाली सांसदहरूले सामूहिक रूपमा पार्टी त्याग गरी भाजपामा विलय हुने घोषणा गरे ।

सोही दिन उनीहरूले राज्यसभा अध्यक्षसमक्ष आवश्यक कागजात बुझाए र भाजपाको केन्द्रीय कार्यालय पुगेर औपचारिक रूपमा पार्टीको सदस्यता लिए ।

पार्टी प्रवेशपछि अप्रिल २७ मा चड्ढाले एक विस्तृत भिडियो सन्देशमार्फत आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरे । उनले आपभित्रको विषाक्त कार्य वातावरणलाई मुख्य कारण बताउँदै सात जना सांसद एकैसाथ गलत हुन नसक्ने तर्क अघि सारे ।

यद्यपि, आपले यस कदमलाई अवैध र असंवैधानिक भन्दै कडा विरोध जनायो । तर, राज्यसभा अध्यक्ष सिपी राधाकृष्णनले सातै जना सांसदको भाजपामा विलयलाई आधिकारिक मान्यता दिएसँगै यो राजनीतिक प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ, जसले माथिल्लो सदनमा भाजपाको शक्तिलाई थप सुदृढ बनाएको छ ।

ललनटप मिडियाको भिडियो रिपोर्टिङअनुसार, सम्पूर्ण अपरेसनको संयोजन केन्द्रीय मन्त्री पियूष गोयल र भाजपाका राष्ट्रिय महामन्त्री तरुण चुघले गरेको बुझिएको छ । यसको मुख्य अनुगमन भने बङ्गालमा चुनावी अभियानमा रहेका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले गरिरहेका थिए ।

अब राज्यसभामा आपसँग केवल तीन सांसद (सञ्जय सिंह, एनडी गुप्ता र बलवीर सिंह सींचेवाल) मात्र बाँकी छन् ।

आप नेता सञ्जय सिंहले यसलाई केन्द्र सरकारको षड्यन्त्र भन्दै पञ्जाबमा भगवन्त मान सरकारलाई अस्थिर बनाउन ईडी र सीबीआईको डर देखाइएको आरोप लगाएका छन् ।

तर, यसले आगामी पञ्जाब विधानसभा चुनावमा भाजपालाई नयाँ शक्तिका रूपमा उभ्याउने सङ्केत गरेको छ । केजरीवालले अब ‘भिक्टिम कार्ड’ खेलेर जनताको सहानुभूति बटुल्ने प्रयास गर्छन् वा यो घाटा उनको राजनीतिक भविष्यका लागि महँगो साबित हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

आफ्नै शब्दपाशमा फसेका एक ‘आइकन’ को पतन

राजनीतिमा नैतिकता र अवसरवादबीचको रेखा कति धमिलो हुन्छ भन्ने उदाहरण राघव चड्ढाको पछिल्लो कदमले पुष्टि गरेको छ । भाजपालाई ‘लोकतान्त्रिक मूल्यको हत्यारा’ र ‘हर्स ट्रेडिङ’ मा लिप्त शक्ति भन्ने चड्ढा आज आफैँ सोही दलको शरणमा पुगेका छन् । हिजोका उनकै कडा भाषणहरू आज उनको राजनीतिक इमानदारीका लागि सबैभन्दा ठूलो शत्रु बनेका छन् ।

अहिले सामाजिक सञ्जालमा चड्ढाका पुराना भिडियोहरू व्यापक फैलिरहेका छन् । सन् २०२१ को पञ्जाब चुनावताका उनले भाजपाले ‘आफ्नो पार्टीको एउटा साधारण कार्यकर्तालाई समेत किन्न नसक्ने’ भन्दै चुनौती दिएका थिए ।

भाजपालाई ‘धोखाधडीको पार्टी’ भन्ने र आफ्ना कार्यकर्तालाई विपक्षीका प्रलोभन रेकर्ड गर्न सिकाउने तिनै चड्ढा आज भाजपामा समाहित हुनुलाई धेरैले राजनीतिक विडम्बनाको पराकाष्ठा मानेका छन् ।

पार्टी छाडेको तीन दिनपछि सार्वजनिक भिडियोमा चड्ढाले आपभित्र अहिले विषाक्त कार्य-संस्कृति मौलाएको र आफूलाई ‘मौन’ बनाइएको आरोप लगाएका छन् । आफूलाई गलत पार्टीमा रहेको सही मान्छेका रूपमा चित्रण गर्दै उनले भाजपा प्रवेशलाई बाध्यताको उपज बताएका छन् । उनीसँगै सात जना सांसदले सामूहिक रूपमा पार्टी त्याग्नुले आपभित्रको आन्तरिक कलह र गहिरो असन्तुष्टिलाई थप सतहमा ल्याइदिएको छ ।

चड्ढाले आफ्नो निर्णयलाई जति नै तर्कपूर्ण देखाउन खोजे पनि नयाँ पुस्ताका मतदाताले उनलाई विश्वासघातीको दर्जा दिएका छन् । भाजपा प्रवेशको २४ घण्टाभित्रै उनले इन्स्टाग्राममा १० लाखभन्दा बढी फलोअर्स गुमाएका छन् ।

यो सङ्ख्या पछि बढेर २० लाखसम्म पुग्यो । सामाजिक सञ्जालमा चल्दै गरेको ‘#UnfollowRaghavChadha’ ट्रेन्डले उनलाई एक समयको युवा आइकनबाट पाखण्डी नेता को श्रेणीमा पुर्याइदिएको छ ।

विशेषगरी जेनजी मतदाताहरूका लागि चड्ढाको यो ‘यू-टर्न’ स्वच्छ राजनीतिक सपनाको अन्त्य हो । हिजोका क्रान्तिकारी चड्ढा र आजका सत्ताका आकाङ्क्षी चड्ढाबीचको यो अन्तरले उनको दशक लामो राजनीतिक पूँजीलाई क्षणभरमै कमजोर बनाइदिएको छ ।

दलबदल कि धरपकड ?

भारतीय सञ्चारकर्मी रविश कुमारले यी समग्र घटनाक्रमलाई राजनीतिक धरपकडको नाम दिएका छन् । यस तर्कलाई पुष्टि गर्नका लागि उनले सन्दीप पाठकको अभिव्यक्तिको उदाहरण दिएका छन् । पञ्जाबमा आपलाई ऐतिहासिक जित दिलाउन पर्दापछाडिबाट मुख्य रणनीतिकारको भूमिका निभाएका पाठक कुनै आक्रोश वा उमङ्गबिना नै अलग भए ।

‘मेरो कसैसँग व्यक्तिगत समस्या छैन, यो परिस्थिति हो,’ उनले भने, ‘म अरविन्द केजरीवाललाई धन्यवाद दिन्छु कि उनले मलाई मौका दिए र मैले पनि ईश्वर साक्षी राखेर त्योभन्दा कयौँ गुणा बढी काम गरेँ ।’

सार्वजनिक रूपमा कमै बोल्ने र बौद्धिक रणनीतिकारको छवि बनाएका पाठकको यो अभिव्यक्तिमा न त पुरानो पार्टीप्रति रिस देखिन्थ्यो, न त नयाँ यात्राप्रति कुनै उत्साह । उनको यो उदासीन शैलीले राजनीतिक वृत्तमा उनलाई किन बीजेपीमा लगियो वा उनी किन जान तयार भए भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

आम आदमी पार्टी वा त्योभन्दा अघि कङ्ग्रेसमा भएका विभाजनहरू वैचारिक मतभेदका कारण नभई केन्द्रीय एजेन्सीहरूको दबाबका कारण भएको कोणबाट रविशले हेरेका छन् । जसलाई प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले समात्यो, सिबिआईले घेर्यो वा आयकर विभागले खेद्यो, उनीहरू नै अन्ततः बीजेपीमा ओत लाग्न पुगेका छन् । यस प्रक्रियाले एकातिर नेताहरूलाई अपराधी बन्नबाट जोगाएको छ भने अर्कोतिर उनीहरूलाई रातारात राष्ट्रवादीको नयाँ पगरी भिराइदिएको छ ।

अशोक मित्तलजस्ता नेताहरूको हकमा पनि यही सूत्र लागु भएको देखिन्छ । मित्तलको घरमा इडीको छापा मारिएको ठ्याक्कै १० दिनमा उनी बीजेपीमा सामेल हुनुले यो धरपकडको राजनीतिको पुष्टि गर्दछ ।

राघव चड्ढाले सातै जनाको हस्ताक्षर सुरक्षित रहेको दाबी गरे पनि सन्दीप पाठकको अलमलपूर्ण अभिव्यक्तिले यो एकता कति स्वेच्छिक र कति बाध्यात्मक छ भन्ने बहस छेडिदिएको छ ।

चड्ढाको बहिर्गमन र अन्य पुराना नेताको बहिर्गमनमा के फरक छ ?

शुक्रबार आम आदमी पार्टीका पूर्वनेता, संस्थापक र वकिल प्रशान्त भूषणले ट्विट गरे, ‘जुन सात जनाले आप छोडेर बीजेपीको हात समातेका छन् र जसले पहिले आप छोडेका थिए, उनीहरूमा के फरक छ ? जसले पहिले छोडेका थिए, उनीहरू पार्टीबाट तब अलग भए जब केजरीवालले ती सिद्धान्तहरूसँग सम्झौता गरे जसमा पार्टी स्थापना भएको थियो । राघव चड्ढासमेत बाँकी टोलीले सत्ताको सबै सुख भोगे, राज्यसभाको टिकट पाए । यिनीहरूले मात्र र मात्र अवसरवादको इरादाले बीजेपी जोइन गरेका हुन्, कुनै सिद्धान्तका लागि होइन ।’

भूषणको यस ट्विटले परोक्ष रूपमा पार्टीको मर्मस्थलमा नै प्रश्न गरेको देखिन्छ । अवसरवादी मानिसहरूले राज्यसभाको टिकट पाउनु र सिद्धान्तनिष्ठ मानिसहरू पार्टीबाट बहिर्गमित हुनुको विचित्रताबारे यस ट्विटले बोलेको देखिन्छ ।

‘आप’ बाट सात सांसदको सामूहिक बहिर्गमनले पार्टीको स्थापना र यसको वैचारिक जगमाथि नै प्रश्नहरू पनि खडा गरिदिएको छ । अप्रिल २४ देखि सामाजिक सञ्जालमा आपको उदय र अन्ना आन्दोलनको पछाडि आरएसएसको योजना रहेको दाबीसहितका बहसहरू तीव्र भएका छन् ।

धेरैले यसलाई ‘बीजेपीको बी-टिम’ आफ्नो असली घर फर्किएको टिप्पणी गरिरहेका छन् भने कतिपयले अरविन्द केजरीवाललाई अन्ना आन्दोलनमा आरएसएसको भूमिकाबारे स्पष्टीकरण दिन चुनौती दिइरहेका छन् ।

केजरीवालले पार्टीका पुराना र वैचारिक नेताहरूलाई पाखा लगाएर धनकुबेरहरूलाई राज्यसभा पठाएको विषय अहिले सबैभन्दा बढी आलोचित बनेको छ । प्रशान्त भूषण र योगेन्द्र यादवजस्ता संस्थापकहरूलाई पार्टीबाट निकालियो, तर उनीहरू सिद्धान्तमा अडिग रहेर बीजेपीमा गएनन् ।

अर्कोतर्फ, आपसँग कुनै सरोकार नभएका र कहिल्यै सक्रिय राजनीतिमा नदेखिएका व्यक्तिहरूलाई राज्यसभा पठाइयो, जो आज अवसर पाउनेबित्तिकै बीजेपीको शरणमा पुगेका छन् ।

लेखक
कञ्चन

कञ्चन अनलाइनखबरमा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कर्मकाण्डी स्थितिपत्र : समस्या पहिचान न भविष्यको मार्गदर्शन

तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले दिए राजीनामा

गरिमा विकास बैंकका ग्राहकले ओम हस्पिटल र कान्तिपुर डेन्टलको सेवामा छुट पाउने

अस्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु, ११ घाइते

माथिल्लो म्याग्दी जलविद्युत् आयोजनाको काम तीब्र, १३ महिनामा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति

अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग नेपाल बारको माग

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?
सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित