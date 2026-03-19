रुकुमपूर्वमा हावाहुरीसहित भारी असिनापानी, पाकेको गहुँबाली सोत्तर

भित्र्याउने तयारीमा रहेको गहुँबालीमा क्षति पुगेपछि किसानलाई ठूलो चिन्ता पलाएको छ ।

0Comments
Shares
बालाराम शेर्पाली बालाराम शेर्पाली
२०८३ वैशाख १६ गते १७:२८

१६ वैशाख, रुकुमपूर्व । बुधबार दिउँसो परेको हावाहुरीसहितको असिनापानीले रुकुमपूर्वका विभिन्न क्षेत्रमा पाक्नै लागेको गहुँबालीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । भित्र्याउने तयारीमा रहेको गहुँबालीमा क्षति पुगेपछि किसानलाई ठूलो चिन्ता पलाएको छ ।

जिल्लाको पुथा उत्तरगंगा, सिस्ने र भूमे गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा हावाहुरीसहितको ठूलो वर्षा र असिनापानी परेको स्थानीयले बताएका छन् । जसले पाकेको गहुँलाई ढलाएर धुलो पारेको किसानको गुनासो छ ।

मुख्य खाद्यान्नका रूपमा रहेको गहुँबाली अन्तिम समयमा क्षतिग्रस्त हुँदा उत्पादनमा ठूलो गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ । केही स्थानमा तरकारी तथा फलफूल खेतीमा समेत असर परेको छ ।

वर्षाले मध्यपहाडी लोगमार्ग रुकुमपूर्व खण्डसमेत अवरुद्ध बनेको ।

गहुँबाली भारी असिनापानी रुकुमपूर्व
मालपोत अधिकृत र वडाध्यक्षसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

मालपोत अधिकृत र वडाध्यक्षसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
क्लासिक टेकको इन्टरनेट टीभी अफर : १ वर्ष जोड्नुस, ४ वर्ष हेर्नुस्

क्लासिक टेकको इन्टरनेट टीभी अफर : १ वर्ष जोड्नुस, ४ वर्ष हेर्नुस्
पीएम कप एनभीए भलिबल लिग : लगातार चार खेल जित्दै पुलिस महिलातर्फ फाइनलमा

पीएम कप एनभीए भलिबल लिग : लगातार चार खेल जित्दै पुलिस महिलातर्फ फाइनलमा
काठमाडौं उपत्यका भित्रका ८ राम्रा सामुदायिक विद्यालय

काठमाडौं उपत्यका भित्रका ८ राम्रा सामुदायिक विद्यालय
घरेलु मैदानमा ओमानसँग नेपालको लज्जास्पद हार

घरेलु मैदानमा ओमानसँग नेपालको लज्जास्पद हार
काठमाडौं उपत्यकामा हावाहुरीसहित वर्षा, साँझ ५ बजे नै अँध्यारो

काठमाडौं उपत्यकामा हावाहुरीसहित वर्षा, साँझ ५ बजे नै अँध्यारो

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?
सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

