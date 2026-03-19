सोपान फर्मास्युटिकल्सको आईपीओ बाँडफाँट

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १७ गते ११:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सोपान फर्मास्यूटिकल्सको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) बाँडफाँट भएको छ।
  • कम्पनीले वैशाख ३ देखि ८ गतेसम्म ३४ लाख ७४ हजार ९०० कित्ता सेयरमा आवेदन खुलाएको थियो।
  • आईपीओमा २७ लाख ३० हजार ९८७ जनाको आवेदन स्वीकृत भएको थियो र ३ लाख ४७ हजार ४९० जनाले सेयर पाएका छन्।

१७ वैशाख, काठमाडौं । सोपान फर्मास्यूटिकल्सको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) बाँडफाँट भएको छ। सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलले एक औपचारिक कार्यक्रम गरी बाँडफाँट गरेको हो ।

गत वैशाख ३ गतेदेखि ८ गतेसम्म कम्पनीले आम सर्वसाधारणका लागि अंकित मूल्य १ सयका दरले ३४ लाख ७४ हजार ९०० कित्ता साधारण सेयरमा आवेदन खुलाएको थियो । सो सेयरमा कुल २७ लाख ३० हजार ९८७ जनाको आवेदन स्वीकृत भएको थियो ।

गोला प्रथा प्रक्रियामार्फत कम्पनीको आईपीओ बाँडफाँट गरिएको छ। जसअनुसार ३ लाख ४७ हजार ४९० जनाले १० कित्ताका दरले सेयर पाएका छन् । बाँकी २३ लाख ८३ हजार ४९७ जनाको हात रित्तो भएको छ । आईपीओको नतिजा सीडीएससीको वेबसाइटबाट हेर्न सकिनेछ ।

सोपान फर्मास्युटिकल्स
