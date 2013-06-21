वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई सोपान फर्मास्युटिकल्सको आईपीओ खुल्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सोपान फर्मास्युटिकल्सको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई ४ लाख २९ हजार कित्ता सेयर निष्कासन हुन लागेको छ।
- आईपीओमा न्यूनतम १० र अधिकतम ११ हजार कित्तासम्म आवेदन चैत १२ गतेसम्म दिन सकिनेछ।
- कम्पनीलाई केयर रेटिङ नेपालले बी रेटिङ प्रदान गरेको छ र साधारण लगानी फिर्ता अवधि ८.११ वर्ष रहेको छ।
९ चैत, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई सोपान फर्मास्युटिकल्सको आईपीओमा आवेदन खुलेको छ । अंकित मूल्य १ सयका दरले जारी पूँजी १ अर्ब ७१ करोड ६० लाख रुपैयाँको २५ प्रतिशत अर्थात् ४२ लाख ९० हजार कित्ता सेयर आईपीओ सर्वसाधारण समूहमा निष्कासन हुन लागेको हो ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई ४ लाख २९ हजार कित्ता सेयर निष्कासन हुन लागेको बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई आईपीओ निष्कासनपश्चात कम्पनीले दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्नेछ । आम सर्वसाधारणका लागि ३४ लाख ७४ हजार ९०० कित्ता सेयर निष्कासन हुने छ ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेकाले आजदेखि चैत १२ गतेसम्म न्यूनतम १० तथा अधिकतम ११ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । ढिलोमा चैत २३ गतेसम्म आवेदन खुल्न सक्नेछ ।
केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीलाई बी रेटिङ प्रदान गरेको छ। कम्पनीको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि ८.११ वर्ष रहेको छ । गत पुस मसान्तसम्म कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ९२.८५ रुपैयाँ तथा प्रतिसेयर आम्दानी ०.७० रुपैयाँ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4