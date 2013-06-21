१५ लाख नगदसहित पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्दा खुल्यो डेढ अर्बको क्रिप्टो कारोबार

९ चैत, काठमाडौं । १५ लाख ३० हजार नेपाली रुपैयाँसहित पक्राउ परेका व्यक्ति र समूहमाथि अनुसन्धान गर्दा करिब डेढ अर्बको अवैध क्रिप्टो करेन्सी कारोबार भएको खुलेको छ ।
सामाखुसीबाट दिप्ती पोखरेललाई १५ लाख ३० हजार रुपैयाँसहित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । उनीमाथि अनुसन्धान गर्दा क्रिप्टो कारोबारको विवरण भेटिएको थियो । सो क्रममा अनुसन्धान गर्दा अरु दुई जना पक्राउ परेका छन् ।
प्रहरीले भारतीय नागरिक प्रवेश अली र बाँकेका नरेश रेउलेलाई पनि पक्राउ गरेको छ । सो क्रममा १ करोड ३६ लाख ८० हजार ५८० रुपैयाँको क्रिप्टो कारोबार भेटिएको हो ।
पक्राउ परेका दुवै जनालाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइएको छ ।
