इजरायली सहरहरूमा इरानको क्लस्टर बम प्रहार, तेहरानमा जवाफी हमला

९ चैत, काठमाडौं । इरानले आइतबार राति इजरायलका धेरै सहरहरूमा क्लस्टर बम प्रहार गरेको छ।
अमेरिका-इजरायल र इरान युद्धको २४ औँ दिनको दिन आइतबार राति इरानले इजरायलको राजधानी तेल अवीवसहित कैयौँ सहरहरूमा क्लस्टर बम प्रहार गरेको हो ।
यस आक्रमणमा करिब १५ जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये एकको अवस्था गम्भीर छ। धेरै घर र सडकहरूमा पनि क्षति पुगेको छ।
लगत्तै, इजरायलले पनि सोमबार इरानको राजधानी तेहरानमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ।
यसैबीच, अमेरिकाका लागि इजरायली राजदूत येचिएल लिटरले इरानलाई ‘घुँडा नटेकाएसम्म’ इजरायलले आफ्नो सैन्य कारबाही जारी राख्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘इजरायल अब आफूमाथि लगातार आक्रमण गरिरहेको देशसँग सँगै रहन सक्दैन।’
अर्कोतर्फ इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियनले कुनै पनि आक्रमणको जवाफ मैदानमै दिइने बताएका छन्। उनले इरानका आणविक केन्द्रहरूलाई निशाना बनाइयो भने होर्मुज स्ट्रेट बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । यस्तो भएमा विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा ठूलो असर पार्नेछ।
यसैबीच, एक्सियोस न्युजमा प्रकाशित एक समाचारका अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको टोली इरानसँग युद्धविरामको विषयमा कुरा गर्न चाहन्छ। यस काममा ट्रम्पका सल्लाहकार जारेड कुस्नर र स्टिभ विटकफ पनि लागिपरेका छन्।
यद्यपि इरानले वार्ताका लागि पहिले युद्ध रोक्नुपर्ने र उसलाई भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सर्त राखेको छ। भविष्यमा आफूमाथि फेरि आक्रमण नहुने पक्का ग्यारेन्टी मिल्नुपर्ने इरानको भनाइ छ।
अर्कोतर्फ, ट्रम्पले अहिले नै इरानका सबै सर्तहरू मान्न तयार नभएको स्पष्ट पारेका छन्, विशेषगरी क्षतिपूर्तिको मागप्रति ट्रम्पको असहमति रहेको छ। अमेरिका र इरानबीच अहिले प्रत्यक्ष वार्ता भइरहेको छैन। तर इजिप्ट, कतार र बेलायत जस्ता देशहरूले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।
अमेरिका इरानले आफ्नो क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम केही समयका लागि बन्द गरोस्, युरेनियम प्रवर्धन रोकोस् र आफ्ना आणविक केन्द्रहरूलाई पनि बन्द गरोस् भन्ने चाहन्छ । यसबाहेक, इरानले हिजबुल्लाह र हमासलाई पैसा दिन पनि बन्द गरोस् भन्ने पनि ट्रम्पको शर्त छ ।
