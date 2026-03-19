‘अप्रेसन धुरन्धर’ टाइटलसहित जापानमा रिलिज हुँदै ‘धुरन्धर’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १७ गते १४:१६

  • रणवीर सिंह अभिनित बलिउड फिल्म ‘धुरन्धर’ जापानमा आगामी जुलाई १० मा ‘अपरेसन धुरन्धर’ नाममा प्रदर्शन हुने भएको छ।
  • ‘धुरन्धर’ले विश्वभर करिब १,३०७ करोड भारु कमाएको थियो र दोस्रो भागको कुल कमाइ १,७८० करोड भारु पुगेको छ।
  • नेपालमा ‘धुरन्धर’ फिल्म सुपरहिट घोषित भइसकेको छ।

काठमाडौं । रणवीर सिंह अभिनित बलिउड फिल्म ‘धुरन्धर’ जापानमा आगामी जुलाई १० मा प्रदर्शन हुने भएको छ । त्यहाँ फिल्मलाई ‘अपरेसन धुरन्धर’ नाममा रिलिज गरिने तयारी गरिएको छ । यसअघि जापानमा रणवीरका ‘गली ब्वाय’, ‘गोलियों की रासलीला राम-लीला’ र ‘पद्मावत’ पनि प्रदर्शन भइसकेका छन् ।

जापानमा सबैभन्दा धेरै कमाइ गर्ने भारतीय फिल्म ‘आरआरआर’ हो, जसले करिब १४३.६९ करोड भारु कमाएको थियो । दोस्रो स्थानमा ‘मुथु’ छ, जसको कमाइ करिब २४.०४ करोड भारु छ । ‘बाहुबली २’ र ‘थ्री इडियट्स’ ले पनि जापानमा राम्रो व्यापार गरेका थिए ।

‘धुरन्धर’ पहिलोपटक डिसेम्बर ५, २०२५ मा विश्वव्यापी रूपमा रिलिज भएको थियो । फिल्ममा रणवीरसँगै संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल र सारा अर्जुन देखिएका छन् । फिल्मको निर्देशन आदित्य धरले गरेका हुन् ।

बक्स अफिस ट्रयाकिङ साइट स्याकनिल्कका अनुसार, ‘धुरन्धर’ले भारत र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्कृष्ट व्यापार गर्दै विश्वभर करिब १,३०७ करोड भारु कमाएको थियो ।

भारतमा फिल्मको ग्रस कलेक्सन १,००५ करोड भारु र नेट कलेक्सन करिब ८४० करोड भारु पुगेको थियो । विदेशी बजारमा पनि राम्रो प्रतिक्रिया पाउँदै फिल्मले करिब २९९ करोड भारु कमाएको थियो । अमेरिका र क्यानडामा मात्र १९३.०६ करोड भारुभन्दा धेरै कमाइ गर्दै यसले ‘बाहुबली २’को रेकर्ड समेत तोडेको थियो ।

यसैबीच, ‘धुरन्धर’को दोस्रो भाग मार्च १९, २०२६ मा विश्वभर प्रदर्शन भइसकेको छ । हालसम्म फिल्मको कुल विश्वव्यापी कमाइ १,७८० करोड भारु पुगेको छ । भारतमा यसको कुल नेट कलेक्सन १,१३२ करोड भारु छ । ग्रस कलेक्सन १,३५६ करोड भारु पुगेको छ ।

नेपाली बक्सअफिसमा यो फिल्म सुपरहिट घोषित भैसकेको छ ।

सय रुपैयाँ बढीको सामानमा भन्सार लगाएर मधेशको भान्सामा राज्यले अवरोध खडा गर्‍यो : गगन थापा

वित्तीय प्रणालीको सवा १ खर्ब अधिक तरलता खिच्दै राष्ट्र बैंक

धुलिखेलमा शुक्रबारदेखि सातौं एसियन सभात प्रतियोगिता हुँदै

त्रिविका पदाधिकारीले कर्मचारीमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाए राजीनामा

समर्थन मूल्यभन्दा बढीमा गहुँ किन्दै खाद्य कम्पनी, धनगढीबाट सुरु भयो खरिद

जेनजी आन्दोलनमा आजगनी भएको भुटानी शरणार्थी सुरक्षा बेस क्याम्प अझै बन्द

दबाबमा राष्ट्रपति

उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन

सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?

सुकुमवासी हटाउँदा आत्मसम्मानमा ख्याल भयो त ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

