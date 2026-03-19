गुठी जग्गामा बसेकाहरूले गरे जनकपुरमा बालेन सरकारविरुद्ध प्रदर्शन

- जनकपुरधाममा गुठीको जग्गामा घर बनाएर बसोबास गरिरहेका स्थानीयहरूले बालेन सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्।
- उनीहरूले गुठीको जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउन र डोजर आतंक बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
- २०६२ सालमा गठन भएको कार्यदलले जनकपुरको गुठीमा करिब १० बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गरेको छ।
१७ वैशाख, जनकपुरधाम । जनकपुरमा बालेन शाह सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भएको छ ।
गुठीको जग्गामा घर बनाएर बसोबास गरिरिरहेका स्थानीयहरूले बालेन सरकारले डोजर आतंक बढाएको भन्दै उनको राजीनामा समेत मागेका हुन् ।
बालेन सरकारविरुद्ध उनीहरूले जनकपुरका विभिन्न भागमा प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले आफू बसोबास गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
बालेन नेतृत्वको सरकारले जनकपुरको गुठीमा अतिक्रमित गरी बनाइएका घर टहराहरू भत्काउने हल्ला चलेपछि गुठी-कुटी भूमिहीन घरजग्गा व्यवस्थापन संघर्ष समितिको ब्यानर बोकेर उनीहरू सडकमा उत्रेका हुन् ।
जनकपुरधाममा गुठीको करिब १० बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको २०६२ सालमा गठन भएको भोजराज घिमिरे नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उनीहरूले सुकुमवासीलाई व्यवस्थापन नगरिकन डोजर आतंक नमच्चाउन सरकारसँग माग समेत गरेका छन् ।
