+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गीत गाएर रातारात मिडियामा छाएकी रानू मण्डल, अहिले कहाँ छिन् ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १८ गते ११:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रानाघाटकी रानू मण्डलले २०१९ मा लता मंगेशकरको गीत गाएर सामाजिक सञ्जालमा ख्याति पाएकी थिइन्।
  • मुम्बईको रियालिटी शोमा सहभागी भएर प्लेब्याक गायनको अफर पाएकी रानू अहिले आर्थिक र स्वास्थ्य समस्यामा छिन्।
  • उनको परिवारबाट टाढा बस्दै रानूले संगीतको औपचारिक तालिम नलिई रेडियो सुनेर गीत सिकेकी थिइन्।

कुरा ५/६ वर्षअघिको हो ।

पश्चिम बंगालको रानाघाट रेलवे स्टेशनमा उनी आफ्नो गुजाराका लागि लता मंगेशकरका गीतहरू गाउने गर्थिन् । सन् २०१९ मा अतिन्द्र चक्रवर्ती नामक एक युवकले उनको स्वरमा ‘एक प्यार का नगमा है’ गीत रेकर्ड गरेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिदिए ।

उनको आवाजमा लता मंगेशकरको जस्तै जादु र सादगीपन देखिएपछि त्यो भिडियो भाइरल भयो । लाखौं/करोडौं पटक हेरियो । त्यसपछि मान्छेहरूले उनलाई ‘रानाघाटकी लता’ भन्न थाले ।

उनलाई गीत गाउने र स्टेज शोहरूमा पनि प्रस्तावहरूको ओइरो लाग्यो । मुम्बईको एउटा रियालिटी शोमा पनि उनलाई आमन्त्रित गरियो । त्यहाँ संगीतकार हिमेश रेशमियाले उनको स्वर मन पराए र आफ्नो फिल्ममा ‘प्लेब्याक गायन’को अफर दिए ।

तर, केही समयमा नै उनी ओझेल पर्दै गइन् । हालैका वर्षहरूमा त उनी गुमनाम नै छिन् ।

उनी हुन्, रानू मण्डल । केही वर्षअघि उनी सामाजिक सञ्जाल र भारतीय सञ्चारमाध्यममा व्यापक छाएकी थिइन् । यस्तो लाग्थ्यो, उनको भविष्य बदलियो । तर हालैको बीबीसी हिन्दीको पछिल्लो रिपोर्टिङका अनुसार उनको अवस्था उस्तै नै छ । सायद पहिलेको तुलनामा झन् बढी पीडादायी ।

000

पश्चिम बंगालको नदिया जिल्लाको रानाघाटकी बासिन्दा रानूको सानैदेखि संगीतमा रुचि थियो । उनी लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार र मोहम्मद रफीका गीतहरू सुनेर हुर्किएकी थिइन् । ती गीतहरू गाउने पनि गर्थिन् ।

गाउने यही सोखले रानू मण्डललाई इन्टरनेटमा ख्याति दिलाएको थियो । तर, उनको चर्चा दिगो भएन । पश्चिम बंगालबाट मुम्बई पुगे पनि उनी गाउँ नै फर्किइन् । अहिले उनी दुई कोठाको एकतले घरमा एक्लै बस्छिन्।

जहाँ ‍कुनै समय मिडियाको भीड लाग्थ्यो । तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार उनको स्वास्थ्य अहिले राम्रो छैन । आर्थिक अवस्था पनि कमजोर छ । आफन्तहरू पनि साथमा छैनन् । उनको हेरचाह छिमेकीहरूले नै गरिरहेका छन् ।

केही समयअघि त उनको घरको अवस्था पनि ठीक थिएन । एक शुभचिन्तकले घर मर्मत गरिदिएका थिए ।खाना र कपडाको व्यवस्था पनि अरूले नै गरिदिन्छन् ।

यद्यपि अचेल पनि युट्युबर र सामाजिक सञ्जाल इन्फ्लुएन्सरहरू उनलाई खोज्दै आउने गर्छन् ।

000

संगीतको कुरा गर्दा, उनले कहिल्यै पनि संगीतको औपचारिक तालिम लिइनन् । रेडियोमा गीत सुनेरै सिक्न सफल भइन् । उ बेला; उनको फुपाजुसँग एउटा रेडियो थियो । दिउँसो रेडियो बज्दा उनी ध्यान दिएर सुन्थिन् । अनि म पनि गाउन सक्छु भनेर गाउन कोसिस गर्थिन् । गीत गाउँदा दु:ख भुल्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।

उनको निजी जीवन उतारचढावले भरिएको छ । सानै उमेरमा विवाह भएको थियो । उनका दुई सन्तान थिए । श्रीमान् मुम्बईमा भान्सेको काम गर्थे । छोराछोरी हुर्काउन उनले धेरै संघर्ष गर्नुपर्यो । तर, अहिले उनीहरू कोही पनि रानूको साथमा छैनन् ।

त्यो दु:ख भुलाउन उनी कुनै समय चर्च जाने गर्थे । अहिले भने जाादिनन् । सुरुमा उनलाई यो कुराको पछुतो हुन्थ्यो । अहिले छैन । बरु परिवारबाट टाढा हुनुको पीडा उनमा ज्यादा छ ।

अब सायदै उनलाई फेरि भाइरल हुन मन छ !

रानुदेवी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
8 Stories
8 Stories
15 Stories
8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित