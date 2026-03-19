क्रिकेट बल खोज्न जाँदा ‘खरबुजा चोर्‍यो’ भन्दै हातखुट्टा बाँधेर बालकलाई कुटपिट

टाउकोमा तीन टाँका

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १८ गते १७:५०

  • कन्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका–५ मा ११ वर्षीय बालकलाई खरबुजा चोरीको आरोपमा हातखुट्टा बाँधेर कुटपिट गरिएको छ।
  • बालकको टाउकामा चोट लागेर तीन टाँका लगाइएको छ र आरोपी भोज नाथलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
  • जिल्ला प्रहरी कार्यालय कन्चनपुरले बालकलाई यातना दिने नाथविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

१८ वैशाख, काठमाडौं । बारीमा क्रिकेट बल खोज्न जाँदा खरबुजा चोर्‍यो भन्दै हातखुट्टा बाँधेर बालकमाथि कुटपिट भएको छ ।

११ वर्षीय बालकलाई हातखुट्टा बाँधेर यातना दिँदै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । भिडियो सार्वजनिक भएपछि यातना बालकलाई दिने व्यक्तिको तीव्र आलोचना भएको छ ।

यो घटना कन्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका–५ को हो । प्रहरीका अनुसार बालकको क्रिकेट खेतबारीमा हराएको थियो । त्यसपछि ती बालक क्रिकेट बल खोज्न भन्दै बारीमा पसेका थिए ।

तर बल खोज्न खरबुजा बारीमा गएका बालकलाई भने खरबुजा चोरीको आरोप लागाउँदै अमानवीय व्यवहार गरिएको थियो । यसरी बालकलाई अमानवीय व्यवहार गर्ने व्यक्ति वेदकोट–५ का ३७ वर्षीय भोज नाथ रहेको पाइएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ ।

नाथको कुटपिटबाट ती बालकको टाउकामा चोट लागेको थियो । अहिले तीन टाँका लगाइएको प्रहरीले बताएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कन्चनपुरका डीएसपी हेमबहादुर शाहीका अनुसार बालकलाई यातना दिने नाथविरुद्ध अहिले अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

बालकका आमाबुवा मजदुरीको सिलसिलामा भारतमा छन् भने उनी हजुरआमासँग बस्दै आएका छन् ।

कोठामा फर्किँदै गरेका युवकमाथि कुटपिट गर्ने २ जना पक्राउ

भोजपुरमा कुटपिटबाट एक जनाको मृत्यु, ४ जना पक्राउ   

झम्सिखेलको कुटपिट घटनामा संलग्न ४ जना पक्राउ

घोडामाथि अमानवीय कुटपिट : भिडियो भाइरल भएपछि दोषी पक्राउ

पैदलयात्रीलाई मुक्का हान्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले समात्यो

बल्खुमा कुकुरमाथि कुटपिट गर्ने व्यक्ति पक्राउ

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

