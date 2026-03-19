पाँचथर पुगेर कांग्रेस नेता आङ्देम्बेले गरे सदस्यता अद्यावधिक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका–१ नवमीडाँडामा आफ्नो क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गराएका छन्।
- कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकका लागि ‘जरामा जाऊँ अभियान’ सञ्चालन गरेको छ र ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ।
- निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला समूहले सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने अडान लिएपछि अभियानले सफलता लिन नसकेको केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
२१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गरेका छन् ।
कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको विषयमा विवाद चर्किरहेका बेला उनले गृहजिल्ला पाँचथर पुगेर सदस्यता अद्यावधिक गरेका हुन् ।
संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका–१ नवमीडाँडा पुगेर आफ्नो क्रियाशिल सदस्यता अद्यावधिक गराएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकका लागि ‘जरामा जाऊँ अभियान’ अन्तर्गत ७७ वटै जिल्लाहरूमा केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू खटाएको छ ।
तर, निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला समूहले अद्यावधिक नगर्ने अडान लिएपछि अभियानले सफलता लिन नसकेको केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4