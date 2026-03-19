सीमा रक्षाका लागि कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारलाई ७ पूर्वराजदूतको अपिल

२१ वैशाख, काठमाडौं । चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूतहरुले संवेदनशील र प्रभावकारी परराष्ट्र नीति अपनाउन सरकारलाई अपिल गरेका छन् ।
नेपाल–चीन दौत्य सम्बन्ध ७० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूतहरु राजेश्वर आचार्य, महेन्द्र पाण्डे, टंक कार्की, महेश मास्के, लीलामणि पौडेल, विष्णु पुकार श्रेष्ठ र कृष्ण प्रसाद ओलीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी जारी गर्दै सरकारलाई सो आग्रह गरेका हुन् ।
नेपालको लिपुलेक हुँदै भारतले चीनको मानसरोबरसम्म पुग्ने बाटो खोलेको सन्दर्भमा उनीहरुको सो अपिल सार्वजनिक भएको हो ।
नेपाल र चीनको युगौं पुरानो मैत्री सम्बन्धलाई अहिलेको जटिल हुँदै गैरहेको र भू–राजनैतिक चुनौती बढेको भन्दै उनीहरुले नेपालले सधैं एक चीन नीति दृढतापूर्वक पालना गरेको र नेपालको भूमि कुनै पनि मित्रशक्ति विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नेपाल सरकारले लिँदै आएको प्रतिबद्धता स्मरण गरेका छन् ।
लिपुलेख, कालापानी र लिपियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको हुँदा चीन र भारत नेपालको सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशील हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालले हिजो जारी गरेको वक्तव्यको सह्राना गर्दै उनीहरुले आफ्नो सार्वभौम सीमा रक्षाका लागि अविलम्व कूटनीतिक पहल गर्न सराकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । ‘साथै वर्तमान द्वन्द्वग्रस्त विश्व राजनीतिक, कूटनीतिक परिस्थिति, मध्यपूर्वमा देखिएको द्वन्द्व र त्यसले नेपाललाई पारेको प्रत्यक्ष र परोक्ष असरबारे गहिरो चिन्ता र चासो समेत व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारले संवेदनशील र प्रभावकारी परराष्ट्रनीति अपनाउने विश्वास पनि व्यक्त गर्दछौं’, उनीहरुले भनेका छन् ।
अहिलेको विश्व परिवेशमा नेपाल र चीन बीच भएका बिआरआई लगायतका सबै आर्थिक, संस्कृतिक, शैक्षिक र विकास परियोजनाहरुको शीघ्र कार्यान्वयन र सन्चालन गर्न नेपाल दृढतापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको साझा मत छ ।
पूर्वराजदूतहरुले पञ्चशीलका आधारमा विकसित हुँदै आएको हाम्रा दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन नयाँ सरकार प्रयत्नशील रहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त समेत गरेका छन् ।
‘मित्र राष्ट्र चीनले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पूर्वाधार विकाश लगायतका क्षेत्रमा सदैव उदारतापूर्वक गरेको सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै र नेपालले पनि मित्र राष्ट्र चीनलाई दिएको राजनीतिक एवं कूटनीतिक सहयोग एवं समर्थनको स्मरण गर्दै पञ्चशीलका आधारमा विकसित हुँदै आएको हाम्रा दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन नयाँ सरकार प्रयत्नशील रहनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ,’ उनीहरुले जारी गरेको अपिलमा लेखिएको छ ।
विश्वको दोश्रो ठूलो आर्थिक महाशक्ति चीन हाम्रो सिमाना जोडिएको र हामीप्रति गहिरो सद्भावना राख्ने देश हो भन्दै उनीहरुले नेपालको वर्तमान चुनौतीहरुलाई मनन गर्दै चीन र नेपालले सामाजिक आर्थिक विकासमा पहिलेको भन्दा अझ बढी पारस्परिक सहयोग गर्दै विकास परियोजनाहरुलाई तदारुकता साथ् पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्ने बताएका छन् । र, सरकारी स्तरमा मात्र होइन जनस्तरमा पनि आपसी सहयोगलाई सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको निष्कर्ष छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4