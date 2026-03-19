+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आन्ध्र महासागरमा यात्रारत पानीजहाजमा हन्टाभाइरसको प्रकोप

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते १२:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आन्ध्र महासागरमा यात्रारत एमभी होन्डियस क्रुज पानीजहाजमा हन्टाभाइरसको प्रकोप फैलिएको छ र विश्व स्वास्थ्य संगठनले तीन जनाको मृत्यु पुष्टि गरेको छ।
  • डब्लुएचओले एक जनामा संक्रमण पुष्टि गरेको र पाँच जना शंकास्पद बिरामी रहेको जानकारी दिएको छ भने दक्षिण अफ्रिकाले बेलायती संक्रमितलाई आईसीयूमा राखेर उपचार गरिरहेको छ।
  • विश्व स्वास्थ्य संगठनले भाइरसको आनुवंशिक संरचना पत्ता लगाउन अनुसन्धान गरिरहेको र जहाज सञ्चालक तथा सदस्य राष्ट्रसँग समन्वय गर्दै उद्धार र जोखिम मूल्याङ्कनमा सहयोग गरिरहेको छ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । आन्ध्र महासागरमा यात्रारत एक पर्यटकीय क्रुज पानीजहाजमा घातक हन्टाभाइरसको प्रकोप फैलिएको आशङ्का गरिएको छ । यसका कारण हालसम्म तीन जनाको मृत्यु भइसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ।

अर्जेन्टिनाबाट केप भर्डेका लागि छुटेको एमभी होन्डियस नामक पानीजहाजमा यो समस्या देखिएपछि डब्लुएचओले एक जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको र अन्य पाँच जना शंकास्पद बिरामी रहेको जानकारी दिएको छ।

दक्षिण अफ्रिकाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक बेलायती यात्रुमा संक्रमण पुष्टि भएको र उनलाई हाल आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको बताएको छ । यसले गर्दा जहाजमा रहेका अन्य यात्रुहरूमा समेत सन्त्रास फैलिएको छ।

यस प्रकोपबाट मृत्यु हुने पहिलो व्यक्ति ७० वर्षीय पुरुष हुन् । उनलाई जहाजमै अचानक ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने र पेट दुख्ने जस्ता लक्षण देखिएका थिए र सेन्ट हेलेना टापु पुगेपछि उनको मृत्यु भएको थियो।

त्यसको केही समयपछि उनकी ६९ वर्षीया श्रीमतीमा पनि सोही लक्षण देखिएको र दक्षिण अफ्रिकी अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको पनि ज्यान गएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आन्ध्र महासागरमा भइरहेको यस जनस्वास्थ्य संकटमा अनुसन्धान र सहयोग सुरु गरेको विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ।

संगठनले प्रयोगशाला परीक्षण र महामारी सम्बन्धी अनुसन्धानहरू जारी रहेको बताउँदै भाइरसको आनुवंशिक संरचना पत्ता लगाउन वैज्ञानिकहरू सक्रिय रहेको जानकारी दिएको छ। डब्लुएचओले जहाज सञ्चालक र सदस्य राष्ट्रहरूसँग समन्वय गर्दै बिरामी परेका यात्रुहरूको उद्धार र बाँकी रहेकाहरूको जोखिम मूल्याङ्कनमा समेत सहयोग गरिरहेको छ।

डच झण्डा बोकेको यो पानीजहाज करिब तीन हप्ताअघि अर्जेन्टिनाको उशुआयाबाट प्रस्थान गरेको थियो जसमा विभिन्न देशका करिब १५० पर्यटकहरू सवार थिए। यो जहाजले अन्टार्कटिका, फकल्याण्ड टापु, दक्षिण जर्जिया र सेन्ट हेलेना जस्ता टापुहरूको भ्रमण गरिसकेको छ र आइतबार राति केप भर्डेको राजधानी प्रैयामा आइपुगेको छ।

बेलायती विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि आफ्ना नागरिकहरूको अवस्थाबारे स्थानीय अधिकारीहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको र आवश्यक सहयोगका लागि तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिएका छन्।

पानीजहाज हन्टाभाइरस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान
राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?
अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय
राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित