+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सामाजिक सुरक्षा कोष र वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक पदमुक्त

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते १८:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोष र वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशकहरू पदमुक्त गरेका छन्।
  • अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर द्वारिका उप्रेतीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
  • यस अध्यादेशले १ सय १० वटा कानून परिमार्जन गर्दै १५ सय ३४ सार्वजनिक पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्, जसमा सामाजिक सुरक्षा कोष र वैदेशिक रोजगार बोर्डका सदस्यहरू पनि छन्।

२१ वैशाख, काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोष र वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशकहरू पदमुक्त भएका छन् । सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ अनुसार कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर द्वारिका उप्रेतीलाई पदमुक्त गरिएको हो ।

अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘तपाईलाई पदमुक्त गरिएको’ भन्दै मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो । उक्त उनीहरूलाई पदमुक्तको पत्र पठाउने  प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका थिए । अध्यादेश अनुसार विभिन्न १ सय १० वटा कानून परिमार्जन हुनेछन्, जसबाट विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायमा गरी १५ सय ३४ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् । जसमा बोर्ड र कोषका कार्यकारी निर्देशकसहित अन्य सदस्यहरू छन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन,२०७४ को दफा २९ को उपदफा (१) को खण्ड (६) र (ज) बमोजिम नियुक्त हुने सदस्यहरू र दफा ४२ बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशकको पद खारेज गरिएको हो ।

कार्यकारी निर्देशक अधिकारीसहित ट्रेड युनियन तथा महासंघबाट मनोनित भएका ३ जना सदस्य र रोजगारदाताहरूमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका ३ जनागरी ६ जना सदस्य पदमुक्त भएका हुन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (ठ), (ड), (ण) र (त) बमोजिम नियुक्त भएका ९ जना सदस्य र दफा ४१ बमोजिम नियुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीलाई पदमुक्त गरिएको हो ।

सामाजिक सुरक्षा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान
राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?
अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय
राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित