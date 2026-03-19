केरलमा यूडीएफको अग्रतामा खुशी हुँदै प्रियंकाले भनिन्- जनताको भरोसा मार्गदर्शक शक्ति

केरल विधानसभामा १४० सिटका लागि भएको निर्वाचनमा यूडीएफका उम्मेदवार हालसम्म १०२ सिटमा अग्रता लिइरहेका छन् ।

२०८३ वैशाख २१ गते १८:०५

२१ वैशाख, काठमाडौं । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस(कांग्रेस आई) की नेतृ प्रियंका गान्धीले केरल विधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी नेतृत्वको गठबन्धन युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (यूडीएफ)को अग्रतामा खुशी व्यक्त गरेकी छन् । सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत खुशी व्यक्त गर्दै प्रियंकाले मतदातालाई धन्यवाद पनि दिएकी छन् ।

‘केरलका मेरा सबै दाजुभाइ र दिदीबहिनीलाई तपाईँको विश्वार र अपार समर्थनका लागि धन्यवाद,’ उनले एक्समा लेखेकी छन्, ‘तपाईँले हामीमाथि जो भरोसा जताउनुभएको छ, त्यो भरोसा यूडीएफका लागि मार्गदर्शक शक्ति बन्नेछ । किनकि हामी तपाईँ सबैका लागि राम्रो भविष्य बनाउने दिशामा कडा मेहनत गर्नेछौं ।’

प्रियंका केरलकै वायनाड निर्वाचन क्षेत्रबाट लोकसभामा निर्वाचित सांसद पनि हुन् । २०२४ को लोकसभा निर्वाचनमा पहिले उनका दाइ राहुल गान्धी वायनाड र उत्तर प्रदेशको रायबरेली क्षेत्रबाट चुनाव जितेका थिए । पछि राहुलले वायनाड छाडेर उपनिर्वाचनमा बहिनी प्रियंकालाई लडाएका थिए, जहाँ प्रियंकाले पनि फराकिलो जित निकालेकी थिइन् ।

प्रियंकाले पछिल्लो वक्तव्यमा वायनाडका जनतालाई पनि सम्बोधन गर्दै धन्यवाद दिएकी छन् । ‘म वायनाडमा रहेका आफ्नो परिवारका सदस्क्ष्सँग भन्न चाहन्छु कि तपाईँले यूडीएफमाथि एक पटक फेरि जोडदार जनादेशका साथ भरोसा जताउनुभएको छ, ७ मा ७ वटै सिट ।’

अब वायनाडको विकासका लागि आफूसहित ८ प्रतिनिधि भएको बताएकी छन् । ‘अब तपाईँसँग वायनाडको विकासका लागि मिलेर काम गर्ने ८ प्रतिनिधि भएका छन् । हामी तपाईँको आशामा खरो उत्रने पूरा कोसिस गर्नेछौं,’ प्रियंकाले लेखेकी छन् ।

केरल विधानसभा निर्वाचनमा यूडीएफ फराकिलो जिततर्फ अग्रसर देखिएको छ । केरल विधानसभामा १४० सिटका लागि भएको निर्वाचनमा यूडीएफका उम्मेदवार हालसम्म १०२ सिटमा अग्रता लिइरहेका छन् ।

केरल विधानसभा निर्वाचन प्रियंका गान्धी
अर्को विवाह गर्ने एकल महिलाले सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज

तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एमके स्टालिन पराजित

४ वटा बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार व्यक्ति वैदेशिक ठगीमा समातिए

भोक नलागी खाना खाने बानी पर्न सक्छ भारी

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण महानिर्देशक पदमा २१ जनाको आवेदन

बैंकहरूलाई लिलाम सकारेको जग्गा तीन वर्षभित्र बेचिसक्नुपर्ने बाध्यता हट्यो

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

