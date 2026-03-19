तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एमके स्टालिन पराजित

स्टालिन सन् २०११ देखि लगातार कोलाथुर सिटबाट निर्वाचित हुँदै आएका थिए र यसपटक पनि उनको विजयलाई सहज मानिएको थियो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते १८:५९

२१ वैशाख, काठमाडौं । द्रविड मुन्नेत्र कझगम (डीएमके) का प्रमुख एवं तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एमके स्टालिन आफ्नै गढ कोलाथुरबाट चुनाव हारेका छन् ।

तमिलनाडुको विधानसभा निर्वाचनमा स्टालिनलाई तमिलगा भेत्री कझगम (टीभीके) का उम्मेदवार बीएस बाबुले आठ हजार ७९५ मतान्तरले पराजित गरेका हुन् । अन्तिम मतपरिणाम अनुसार बीएस बाबुले ८२ हजार ९९७ मत प्राप्त गर्दा मुख्यमन्त्री स्टालिनले केवल ७४ हजार २०२ मत मात्रै पाए ।

स्टालिन सन् २०११ देखि लगातार कोलाथुर सिटबाट निर्वाचित हुँदै आएका थिए र यसपटक पनि उनको विजयलाई सहज मानिएको थियो । तर, यो पराजयसँगै स्टालिन तमिलनाडुको चुनावी इतिहासमा सत्तामा रहँदै आफ्नै सिट गुमाउने चौथो मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

तमिलनाडुमा बहालवाला मुख्यमन्त्रीले निर्वाचन हारेको यो घटना करिब तीन दशकपछिको पहिलो हो । यसअघि सन् १९९६ को विधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री जे जयललिता बरगुर सिटबाट पराजित भएकी थिइन् । त्यसयता कुनै पनि बहालवाला मुख्यमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गुमाउनुपरेको थिएन ।

तमिलनाडुको लोकतान्त्रिक इतिहासलाई हेर्दा सन् १९५२ को पहिलो विधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका पीएस कुमारस्वामी राजा श्रीविल्लिपुथुर सिटबाट पराजित भएका थिए ।

त्यसपछि सन् १९६७ मा कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएर डीएमके शक्तिमा आउँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री एम भक्तवत्सलमले पनि श्रीविल्लिपुथुर सिटमै हार बेहोरेका थिए ।

स्टालिन डीएमकेका त्यस्ता पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका छन्, जसले सत्ताको नेतृत्व गरिरहँदा पनि आफ्नै सिट रक्षा गर्न सकेनन् ।

एमके स्टालिन तमिलनाडु तमिलनाडुको विधानसभा निर्वाचन
केरलामा पनि कम्युनिस्ट खुम्चिए, ४९ वर्षपछि भारत वामपन्थी सरकारविहीन

बीपी राजमार्गमा फसे ४ वटा माइक्रोबस, यात्रुको उद्धार गरिँदै

उड्डयन प्राधिकरण महानिर्देशक बन्न आकांक्षी २१ जना को हुन् ?

प्रतिनिधिसभाका सचिव राईसँग सभामुख अर्यालले सोधे स्पष्टीकरण

‘हाम्रो त कक्षा छुट्यो’

ऐतिहासिक सिल्करोड केन्द्र समरकन्दको सन्देश : अब एसिया इन्टरनेट, एआई र विद्युत् लाइनले जोडिने छ

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

