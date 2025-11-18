नागरिक उड्डयन प्राधिकरण महानिर्देशक पदमा २१ जनाको आवेदन

पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरण महानिर्देशक पदसमेत अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिँदैछ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २१ गते १८:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक पदमा २१ जनाको आवेदन परेको छ।
  • संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १२ वैशाखमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन मागेको थियो।
  • नेपाल वायुसेवा निगममा ५ सञ्चालक समिति सदस्य पदका लागि २७ जनाको आवेदन परेको मन्त्रालयले बताएको छ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक पदमा २१ जनाको आवेदन परेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरण महानिर्देशक पदसमेत अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिँदैछ ।

मन्त्रालयले १२ वैशाखका दिन सूचना प्रकाशित गर्दै योग्य आवेदकसँग आवेदन मागेको थियो । प्राधिकरण ऐन २०५३ अनुसार नेपाल सरकारको सेवामा वा प्राधिकरणको सेवामा संलग्न रहेको र कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

उता, नेपाल वायुसेवा निगममा ५ जना सञ्चालक समिति सदस्य पदका लागि २७ जनाको आवेदन परेको समेत मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सोही दिन ४ जना सञ्चालक सदस्यका लागि आवेदन माग गरिएको थियो ।

तर, सरकारले १९ वैशाखमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश जारी गरेपछि थप एक सञ्चालक समेत स्वत: पदमुक्त भएका थिए ।

मन्त्रालयले सोही विज्ञापन कायम गरी नियुक्त गर्नुपर्ने सञ्चालक समिति सदस्य संख्या ५ कायम भएको बताएको थियो ।

