नेवानि महाप्रबन्धक पदमा १६ जनाको आवेदन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल वायुसेवा निगम महाप्रबन्धक पदमा नियुक्तिका लागि १६ जनाको आवेदन परेको छ।
- सरकारले २७ कात्तिकमा दरखास्त आह्वान गरी १५ दिनको समय दिएको थियो।
- छनोट प्रक्रिया नेवानि महाप्रबन्धक छनोट सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ बमोजिम सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
११ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) महाप्रबन्धक पदमा नियुक्तिका लागि १६ जनाको आवेदन परेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार बिहीबारसम्मको समय राखेर आवेदन माग गरिएकोमा कार्यालय समयभित्र १६ जनाको आवेदन परेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यले जानकारी दिए ।
सरकारले १५ दिनको समय राखेर २७ कात्तिकमा दरखास्त आह्वान गरेको थियो । सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्त गर्दैछ । अब छनोट प्रक्रिया नेवानि महाप्रबन्धक छनोट सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ बमोजिम सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेवानि महाप्रबन्धक पद अहिले रिक्त छ । सिलबन्दी नाम आइतबारदेखि खोलेर मूल्यांकन सुरु गर्ने तयारी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4