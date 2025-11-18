+
+
नेवानि महाप्रबन्धक पदमा १६ जनाको आवेदन

सरकारले १५ दिनको समय राखेर २७ कात्तिकमा दरखास्त आह्वान गरेको थियो । सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्त गर्दैछ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ११ गते १९:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल वायुसेवा निगम महाप्रबन्धक पदमा नियुक्तिका लागि १६ जनाको आवेदन परेको छ।
  • सरकारले २७ कात्तिकमा दरखास्त आह्वान गरी १५ दिनको समय दिएको थियो।
  • छनोट प्रक्रिया नेवानि महाप्रबन्धक छनोट सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ बमोजिम सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

११ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) महाप्रबन्धक पदमा नियुक्तिका लागि १६ जनाको आवेदन परेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार बिहीबारसम्मको समय राखेर आवेदन माग गरिएकोमा कार्यालय समयभित्र १६ जनाको आवेदन परेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यले जानकारी दिए ।

सरकारले १५ दिनको समय राखेर २७ कात्तिकमा दरखास्त आह्वान गरेको थियो । सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्त गर्दैछ । अब छनोट प्रक्रिया नेवानि महाप्रबन्धक छनोट सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ बमोजिम सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेवानि महाप्रबन्धक पद अहिले रिक्त छ । सिलबन्दी नाम आइतबारदेखि खोलेर मूल्यांकन सुरु गर्ने तयारी छ ।

