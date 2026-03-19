प्रहरीको साइबर ब्युरोको प्रतिनिधि बनेर ठगी गर्ने पक्राउ

- नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको प्रतिनिधि बनेर ठगी गर्ने चार जना पक्राउ परेका छन्।
- पक्राउ पर्नेमा धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका-३ का दीपक लिम्बू, सुनसरीका सौरव भुजेल, सजल राई र सृजन थापा छन्।
- उनीहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ४ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ।
२१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको प्रतिनिधि बनेर ठगी गर्ने चार जना पक्राउ परेका छन् ।
ट्रयुकलरमा समेत साइबर ब्युरो भोटाहिटीको नाम राखेर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई फोन गरी डर, त्रास तथा प्रलोभनमा पारेर रकम असुल्ने गरेको आरोपमा चार जनालाई पक्राउ गरिएको साइबर ब्युरोका सूचना अधिकारी दिलीपकुमार गिरीले जानकारी दिए ।
पक्राउ पर्नेमा धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका-३ का दीपक लिम्बू, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका-९का सौरव भुजेल, धरान उपमहानगरपालिका-१३ का सजल राई र इनरुवा नगरपालिका-६ का सृजन थापा छन् ।
शनिबार पक्राउ परेका उनीहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ४ दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिएको ब्युरोले लजनाएको छ ।
