+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कोलोराडोमा नेपाल डे परेडको तयारी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २२ गते ११:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कोलोराडोस्थित नेपालीभाषी समुदायले मे १६ मा बोल्डर सहरमा नेपाल डे परेड आयोजना गर्ने भएका छन्।
  • रकी माउन्टेन फ्रेन्ड्स अफ नेपालले आयोजना गर्ने परेडमा बोल्डर सिटीका मेयर एरोन ब्रोकेट लगायत अतिथिहरू सहभागी हुनेछन्।
  • पर्याप्त सङ्घ-संस्थाले आ-आफ्नो संस्कृति झल्कने भेषभूषा र ब्यानरसहित कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन अनुरोध गरिएको छ।

कोलोराडो । कोलोराडोमा रहेका नेपालीभाषी समुदायले नेपाली भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित नेपाल डे परेड आयोजना गर्ने भएका छन्।

कोलोराडोको नेपालीभाषी समुदायबीच सक्रिय संस्था रकी माउन्टेन फ्रेन्ड्स अफ नेपालको आयोजना, हेल्पिङ ह्यान्ड हेल्थ एजुकेसन र एनआरएनए एनसीसीको सहयोग तथा यहाँस्थित सबै सङ्घ-संस्थाहरूको सहभागितामा यो परेड आयोजना गरिन लागेको रकी माउन्टेन फ्रेन्ड्स अफ नेपालका उपाध्यक्ष हरि गुरुङले जानकारी दिए ।

यही मे १६ तारिख, आइतबार अपराह्न १२ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म बोल्डर सहरमा सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रममा स्थानीय बोल्डर सिटीका मेयर एरोन ब्रोकेट लगायत विभिन्न अतिथिहरूको सहभागिता रहने गुरुङले जानकारी दिए।

यहाँका स्थानीयलाई नेपाल र नेपालीको भाषा, संस्कृति तथा पहिचान चिनाउने यस कार्यक्रममा सकेसम्म आ-आफ्नो संस्कृति झल्कने भेषभूषामा सहभागी हुन सबैलाई अनुरोध गरिएको छ। त्यसैगरी, सङ्घ-संस्थाहरूलाई सम्भव भएसम्म आफ्नो ब्यानरसहित उपस्थित भइदिन आग्रह गरिएको छ।

कार्यक्रमलाई थप मनोरञ्जनात्मक बनाउन परेडसँगै नेवाः खलः, मगर समाज, तमु प्ये ल्हु सङ्घ लगायतका सङ्घ-संस्थाहरूले आ-आफ्नो संस्कृति झल्कने साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरूसमेत प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको रकी माउन्टेन फ्रेन्ड्स अफ नेपालकी अध्यक्ष आकृति राईले बताएकी छन्।

कोलोराडोस्थित सबै सङ्घ-संस्थाका प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, समाजसेवी लगायत नेपाल र नेपालीप्रति सद्भाव राख्ने सबैलाई उपस्थित भई कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल बनाउन सहयोग गरिदिनुहुन अध्यक्ष राईले अनुरोध गरेकी छन्।

भौगोलिक स्थितिले काठमाडौँ उपत्यकासँग मिल्दोजुल्दो सुन्दर सहर बोल्डरमा हरेक वर्ष यो परेड आयोजना हुने गर्दछ। केही वर्ष अगाडिदेखि अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूमा नेपाली परेड आयोजना हुन थालेको छ। तर, कोलोराडोको परेड भने यहाँस्थित बोल्डर सिटी एन्ड काउन्टीको कार्यालयले सन् २००४ देखि नेपाली भाषा र संस्कृतिको संरक्षण तथा पहिचानका लागि हरेक वर्ष नेपाल डे परेड हुनेछ भनी औपचारिक घोषणा गरेपछि आयोजना गर्न थालिएको हो।

अमेरिकाका पचास राज्यमध्ये कोलोराडो यस्तो किसिमको कार्यक्रम आयोजना गर्ने पहिलो राज्य हो। अमेरिकी सरकारबाट नेपालीहरूको दिवस भनेर स्वीकृत भएको यो पहिलो सूचीकृत कार्यक्रम पनि हो।

कोलोराडोमा नेपालीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि नेपालीपन र नेपालको पहिचान गराउने उद्देश्य लिई हेल्पिङ ह्यान्ड हेल्थ एजुकेसनका अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठको सक्रियतामा यो कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो।

-नातिबाबु भट्टबाट

कोलोराडो
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी
सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा
मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत
डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?
नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर
‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’
केरलामा पनि कम्युनिस्ट खुम्चिए, ४९ वर्षपछि भारत वामपन्थी सरकारविहीन

केरलामा पनि कम्युनिस्ट खुम्चिए, ४९ वर्षपछि भारत वामपन्थी सरकारविहीन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित