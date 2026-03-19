खुम्बु आइसफलमा दुई जना घाइते, उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइयो

२२ वैशाख, काठमाडौं । सगरमाथा आधार शिविरबाट दोस्रो शिविरतर्फ रोटेसनका लागि जाने क्रममा खुम्बु आइसफलमा आरोही र शेर्पा गाइड घाइते भएका छन् ।
पर्यटन विभागका अनुसार गत साता मात्र खुला गरिएको खुम्बु आइसफलमा जोखिमपूर्ण मानिएको ठूलो सेराक (हिँउको थुम्का) भत्किएर आरोही हिँड्ने बाटोसम्म आइपुगेको थियो ।
सो सेराकका कारण एक भारतीय (पुने) का आरोही ४० वर्षीय निमिस कुमार सिंह र गाइड ४४ वर्षीय पेम्बा टेन्डुक शेर्पालाई चोट लागेको छ । घटना आज बिहान ५ः४५ बजे भएको हो । घटनालगत्तै पायोनियर एडभेन्चर प्रालि र समिट फोर्स एक्स्पिडिसनका शेर्पा गाइड टोलीले तत्काल उद्धार गरी आधार शिविरमा खबर गरेको थियो ।
आधार शिविरबाट सेभेन समिटको टोलीले समन्वय गरेपछि ६ः३० बजे लुक्लाबाट हेलिकप्टर घटनास्थलमा पुगी आरोहीलाई उद्धार गरिएको थियो ।
सेभेन समिट ट्रेकका अनुसार उनीहरुलाई अहिले काठमाडौंस्थित ह्याम्स अस्पतालमा उपचारका लागि ल्याइएको छ । उनीहरूको अवस्था खतरामुक्त रहेको समेत विभागले जनाएको छ ।
