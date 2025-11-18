बोर्ड अध्यक्ष बन्न लागेको भन्ने चर्चाको खण्डन गर्दै खगेन्द्र : कला छाडेर अन्त जादिँन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २३ गते ११:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेता तथा लेखक खगेन्द्र लामिछानेले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदमा आफूलाई कुनै रुचि नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
  • खगेन्द्रले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको अध्यक्ष बन्ने चर्चा र त्यससम्बन्धी भिडियो तथा पोस्टरप्रति प्रतिक्रिया दिएका छन्।
  • सरकारले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेपछि केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिका ३ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्।

काठमाडौं । चलचित्र विकास बोर्डको आगामी अध्यक्ष बन्ने चर्चा चलिरहेका बेला अभिनेता तथा लेखक खगेन्द्र लामिछानेले आफूलाई उक्त पदमा कुनै रुचि नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा आफू बोर्ड अध्यक्ष बन्न लागेको भन्दै फैलिएको चर्चाप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले आफू कला र साहित्यकै क्षेत्रमा सक्रिय रहने बताएका हुन् ।

खगेन्द्रले फेसबुकमार्फत अपील जारी गर्दै आफ्नो मन कहिल्यै साहित्य र कला छोडेर अन्यत्र नजाने बताएका छन् । उनले आफू लेखन, रंगमञ्च हुँदै चलचित्र क्षेत्रमा आएको स्मरण गर्दै यही क्षेत्रमा काम गर्दै जीवन बिताउने चाहना रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा ‘चलचित्र विकास बोर्डको अबको अध्यक्ष खगेन्द्र लामिछाने’ भन्ने चर्चा चलाइएको र त्यससम्बन्धी भिडियो तथा पोस्टरसमेत बनाइएको बताए । त्यसपछि आफूलाई बधाई दिने फोन र सन्देश धेरै आएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट आफूले सहकर्मी र अग्रजहरूको विश्वास जितेको अनुभूति गरेको बताएका छन् ।

तर, आफूलाई चासो नभएको विषयमा अनावश्यक चर्चा चलाइएकोमा दुःख लागेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘मलाई मतलब नभएको कुराको चर्चा कसरी चल्यो ?’ भन्दै उनले त्यस्ता प्रचारलाई प्राथमिकता नदिन आग्रह गरेका छन् ।

खगेन्द्रले आफू कलाकार, लेखक, निर्माता र निर्देशकका रूपमा चलचित्र क्षेत्रमा निरन्तर सक्रिय रहेको उल्लेख गरेका छन् । साथै, चलचित्र क्षेत्र र निर्माताको हितका लागि विगत केही वर्षदेखि सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको पनि बताएका छन् ।

उनले आफ्नो बुवाले आफूलाई कलेजको प्राध्यापक बनाउन चाहेको भए पनि आफू कलाकार र लेखक बनेको प्रसंगसमेत उल्लेख गरेका छन् । ‘मेरो मनले जे भन्यो, मैले त्यही गरें,’ उनले लेखेका छन् ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक नियुक्त खारेज गरेपछि केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिका ३ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन् । चलचित्र विकास बोर्डको कार्यसमिति भने यथावत नै छ । बोर्डका वर्तमान अध्यक्ष दिनेश डीसीको कार्यकाल आउँदो भदौसम्म कायमै छ ।

खगेन्द्र लामिछाने चलचित्र विकास बोर्ड
पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

