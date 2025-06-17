+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

काठमान्डु गोर्खाज 2025

134/6 (20)
विराटनगर किंग्स 2025 va काठमान्डु गोर्खाज 2025 vs

विराटनगर किंग्स 2025

135/5(17.2)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Biratnagar won by 5 wickets

काठमान्डु गोर्खाज 2025

134/6(20)
vs

विराटनगर किंग्स 2025

135/5(17.2)
WC Series
काठमान्डु गोर्खाज 2025
134/6 (20)
VS
Biratnagar won by 5 wickets
Won विराटनगर किंग्स 2025
135/5 (17.2)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

पूर्वका स्कुल-कलेजमा ‘हर्ष’ प्रवर्द्धन गर्दै खगेन्द्र, वर्षा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ६ गते १९:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्देशक एकता पौडेलको डेब्यू फिल्म 'हर्ष'ले झापाको विद्यालय र कलेजमा प्रचारप्रसार तीव्र बनाएको छ।
  • फिल्म 'हर्ष'मा नीर शाह, सन्तोष पन्त, शर्मिला मल्ल लगायतका कलाकारको अभिनय छ।
  • 'हर्ष'को कथा निर्देशक पौडेलकै हो र यो अष्टलक्ष्मी प्रोडक्सन्स् र ईप्राईम मूभिजको ब्यानरमा बनेको छ।

बिर्तामोड । एकता पौडेलको डेब्यू निर्देशकीय फिल्म ‘हर्ष’ ले यतिबेला प्रचारप्रसारलाई तीव्र तुल्याएको छ । यसैबीच, फिल्मको टोली पूर्वी नेपालको झापामा पुगेर विद्यालय, कलेजमा फिल्मको प्रवर्द्धन गरेको छ ।

झापाको बिर्तामोडस्थित लिंकन कलेज, निधि स्कुल, बाल्मिकी स्कुल र चिल्ड्रेन स्कुलमा पुगेर निर्देशक पौडेल, अभिनेता खगेन्द्र लामिछाने र अभिनेत्री वर्षा राउतले फिल्मको कथावस्तुको जानकारी गराउँदै हेर्न आग्रह गरे ।

धेरै समयपछि नेपाली फिल्ममा पारिवारिक कथावस्तुले स्थान पाउन थालेको ‘हर्ष’को प्रचार सामग्रीले देखाएको छ । पछिल्लो समय पारिवारिक फिल्मको ट्रेण्ड घट्दै गएकाले पनि आफूले यो विधा रोजेको निर्देशक पौडेलले बताइन् ।

न्यूयोर्क फिल्म एकेडेमीमा फिल्म अध्ययन गरेकी उनले यसअघि केही छोटा फिल्म समेत निर्माण गरेकी छन् ।

फिल्ममा नीर शाह, सन्तोष पन्त, शर्मिला मल्ल, माओत्से गुरुङ, विशाल पहाडी, निमा पाण्डे, लुनिभा तुलाधर, अंशु महर्जन, रेणु प्रधान, सुवर्ण थापा, सृष्टि महर्जन, सिर्जना नापितको अभिनय छ ।

अष्टलक्ष्मी प्रोडक्सन्स् र ईप्राईम मूभिजको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मको कथा स्वयं निर्देशक पौडेलको हो । प्रसन्न पौडेल र विकास पौडेल निर्माता तथा हिक्मत चोखाल कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्मको प्रोडक्सन म्यानेजर इश्वर घिमिरे, मुख्य सहायक निर्देशक कुलदीप शर्मा हुन् ।

खगेन्द्र लामिछाने वर्षा राउत हर्ष’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories
नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

8 Stories
यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित