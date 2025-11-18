२३ वैशाख, काठमाडौं । ढुंगेअड्डामा गाडीको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ ।
दुर्घटनामा बा.प्र ०२–०३६ प ०९६६ नम्बरको मोटरसाइकलका चालक कीर्तिपुर नगरपालिका-४ सल्यानटार बस्ने ३० वर्षीय विशाल धामीको मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको शहीद मेमोरियल अस्पताल कलंकीमा उपचारको क्रममा मंगलबार राति मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ ।
उक्त मोटरसाइकललाई ना२क ३६७ नम्बरको गाडीले ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई बा७३प ९६५० नम्बरको मोटरसाइकलमा समेत ठक्कर खाँदा दुर्घटना भएको थियो ।
प्रहरीले गाडी चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
