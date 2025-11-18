टेक्सासमा भएको गोली हानाहानमा २ को मृत्यु, ३ जना घाइते

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अमेरिकाको टेक्सासस्थित डलासको उत्तरमा सपिङ सेन्टर नजिक गोली हानाहानमा दुई जनाको मृत्यु र तीन जना घाइते भएका छन्।
- संदिग्धले योजनावद्ध रूपमा पाँच जनामाथि गोली चलाएर घटना घटाएको अमेरिकी प्रहरीले पुष्टि गरेको छ।
- पीडित र आक्रमणकारी एक अर्कासँग परिचित व्यक्ति भएको र संदिग्धलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाएको छ।
अमेरिकाको टेक्सास स्थित डलासको उत्तरमा रहेको सपिङ सेन्टर नजिकै भएको गोली हानाहानमा दुई जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य तीन जना घाइते भएको जनाइएको छ ।
एक जना व्यक्तिले सपिङ सेन्टरमा पाँच जना माथि गोली चलाउदा दुई जनाको ज्यान गएको अमेरिकी प्रहरीले पुष्टि गरेको छ ।
संदिग्धले योजनावद्ध रूपमा गोली हानेर घटना घटाएको उल्लेख गर्दै प्रहरीले जनाएको छ
पीडितहरू र आक्रमणकारी एक अर्कामा परिचित व्यक्ति भएको उल्लेख गर्दै प्रहरीले संदिग्धलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ ।
