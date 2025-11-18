बारामा तस्कर समूह र प्रहरीबीच गोली हानाहान

८ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल-भारत सीमा क्षेत्र अन्तर्गत बाराको पचरौता नगरपालिका-६ स्थित चिकनी टोलमा प्रहरी र तस्कर समूहबीच गोली हानाहान भएको छ ।
भारतको हनुमाननगरबाट नेपाल तर्फ तस्करीको सामान भित्र्याउँदै गरेको समयमा गएराति प्रहरीले रोक्न खोज्दा तस्कर समूहले एक्कासि २ राउन्ड गोली प्रहार गरेपछि प्रहरीले पनि ९ राउन्ड जवाफी फायर गरेको जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार मोटरसाइकलमा आएका २५ जनाको समूहले ट्याक्टरमा सामान लोड गरी ल्याउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीसँग जम्का भेट भएको थियो । तस्कर समूहले प्रहरीलाई लक्षित गरी गोली प्रहार गरेर ट्याक्टरलाई भारततर्फ नै फिर्ता लगेको थियो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय सिम्रौनगढबाट प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साहको कमाण्डमा थप १० जनाको प्रहरी टोली घटना स्थल पुगेको थियो ।
प्रहरीको टोलीले पनि गोली प्रहार गरेपछि तस्कर समूहल ४ वटा मोटरसाइकल दसगजा क्षेत्र वरिपरि छाडेर फरार भएको थियो ।
घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
