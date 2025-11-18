+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

0/0
कर्णाली याक्स 2025 va सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 vs

कर्णाली याक्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

0/0
vs

कर्णाली याक्स 2025

0/0
WC Series
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
0/0
VS
कर्णाली याक्स 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

सिमरामा खानेपानी चुनाव : रास्वपाका क्षेत्रीय सभापति प्यानल सहित निर्वाचित

कांग्रेसका दुई समूह अलग–अलग उम्मेदवारको समर्थनमा हुँदा रास्वपाले त्यसको फाइदा उठाउँदै स्थानीयस्तरमा दिएको पहिलो उम्मेदवारीमा जीत निकाल्न सफल भयो ।

0Comments
Shares
सुनील गाउँले सुनील गाउँले
२०८२ मंसिर ८ गते १५:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बाराको सिमरा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा रास्वपाका क्षेत्रीय सभापति युवराज न्यौपाने प्यानलसहित निर्वाचित भएका छन्।
  • निर्वाचनमा ३ हजार ३ सय २० मत खसेकोमा न्यौपानेले १ हजार १ सय १६ मत प्राप्त गरेका छन् भने निकटतम प्रतिद्वन्दी प्रकाशबहादुर क्षेत्रीले ९ सय ७ मत पाएका छन्।
  • एमाले र कांग्रेस विभाजित हुँदा रास्वपाले स्थानीयस्तरमा दिएको पहिलो उम्मेदवारीमा सहज जीत निकालेको र रास्वपाका नेता रिमालले यसलाई जनमत परीक्षण भनेका छन्।

८ मंसिर, बारा । बाराको सिमरा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का क्षेत्रीय सभापति युवराज न्यौपाने प्यानलसहित निर्वाचित भएका छन् ।

रास्वपाको बारा–४ का क्षेत्रीय सभापति रहेका न्यौपानेसहित पाँच अलग–अलग समुह प्यानल बनाएर प्रतिष्पर्धामा थिए । पाँच हजार बढी उपभोक्ता मतदाता रहेको सिमरा खानेपानीमा शनिबार भएको निर्वाचनमा ३ हजार ३ सय २० मत खसेको थियो ।

अध्यक्षमा निर्वाचित न्यौपानेले १ हजार १ सय १६ मत प्राप्त गरेका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी प्रकाशबहादुर क्षेत्रीले ९ सय ७ मत प्राप्त गरे ।

अध्यक्ष पदका अर्का उम्मेदवार पूर्णचन्द्र तिमल्सिनाले ५ सय ९१ मत प्राप्त गरे । अध्यक्ष पदका उम्मेदवार शशि गौतमले २ सय ३३ र राजकुमार भट्टराईले २ सय १५ मत प्राप्त गरे ।

११ सदस्यीय कार्यसमिति चयनका लागि शनिबार भएको मतदानको गणना सोमबार बिहान सम्पन्न भएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत शालिकराम अधिकारीले जानकारी दिए ।

एमाले र कांग्रेस विभाजित हुँदा रास्वपालाई फाइदा

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा बलीयो दलका रूपमा रहेको नेकपा एमाले तीन टुक्रामा विभाजित हुँदा रास्वपाले सहज जित निकालेको हो ।

सिमरा खानेपानीको चुनावमा मतदाता रहेका जीतपुरसिमराका चारमध्ये दुईवटा वडामा एमाले र एक–एक वटा वडामा कांग्रेस र माओवादीले अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन जितेका थिए ।

अध्यक्ष पदमा एमालेका तीन समूह छुट्टै प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धामा थिए भने कांग्रेस पनि दुई तर्फ विभाजित थियो ।

अध्यक्ष पदका उम्मेदवार रहेका पूर्णचन्द्र तिमल्सिनालाई एमालेको संस्थापन समूहले उम्मेदवार बनाएको थियो भने प्रकाशबहादुर क्षेत्री र शशि गौतमले संस्थापनको निर्णय विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका थिए ।

संस्थापनबाट उम्मेदवार बन्न नपाएपछि क्षेत्रीले एमालेको वडाकमिटी सचिवबाट राजीनामा दिएर खानेपानीको अध्यक्षमा उम्मेदवार बनेका थिए । उनलाई माओवादी नेताहरूले समर्थन गरेका थिए । गौतम पनि एमाले छाडेको घोषणा सहित खानेपानीको अध्यक्षमा उठेका थिए ।

कांग्रेसका दुई समूह अलग–अलग उम्मेदवारको समर्थनमा हुँदा रास्वपाले त्यसको फाइदा उठाउँदै स्थानीयस्तरमा दिएको पहिलो उम्मेदवारीमा जीत निकाल्न सफल भयो ।

 जितपछि प्रतिक्रिया दिंदै रास्वपाका समर्थकहरूले स्थानीयस्तरमा आफूहरूको सफल परीक्षण भएको बताएका छन् ।

सिमराका रास्वपा नेता रवि रिमालले खानेपानीको निर्वाचनमा पाएको सफलता रास्वपाको जनमत परीक्षणका रूपमा रहेको बताए । ‘हामी पहिलोपटक स्थानीय मतदाता माझ गएका थियौं, हामीलाई आगामी निर्वाचनका लागि जनमत परीक्षण गर्ने अवसर बन्यो,’ रिमालले भने ।

खानेपानी चुनाव सिमरा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

हेटौंडाको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा भ्रष्टाचार, ९ जनाविरुद्ध मुद्दा

हेटौंडाको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा भ्रष्टाचार, ९ जनाविरुद्ध मुद्दा
धर्मेन्द्रको निधनले भारतीय सिनेमामा एक युगको अन्त्य : मोदी

धर्मेन्द्रको निधनले भारतीय सिनेमामा एक युगको अन्त्य : मोदी
राष्ट्रपति भेट्न पुगे कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता

राष्ट्रपति भेट्न पुगे कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता
थ्रिलिङ म्याचमा विराटनगर किंग्सले जनकपुर बोल्ट्सलाई ९ रनले हरायो

थ्रिलिङ म्याचमा विराटनगर किंग्सले जनकपुर बोल्ट्सलाई ९ रनले हरायो
सुदूरपश्चिममा ४६ हजार नयाँ मतदाता थपिए

सुदूरपश्चिममा ४६ हजार नयाँ मतदाता थपिए
डा.मंगल रावलले चिकित्सक संघको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने

डा.मंगल रावलले चिकित्सक संघको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories
सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित