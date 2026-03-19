कांग्रेसका सांसदलाई सभापति थापाको प्रशिक्षण (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसले संघीय संसद्का दुवै सदनका सांसदहरूलाई सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा प्रशिक्षण दिएको छ।
- सभापति गगनकुमार थापाले सांसदलाई सदनमा विधायकले खेल्ने भूमिकाको विषयमा प्रशिक्षण दिएका छन् ।
- दलको बैठकमा सरकारले ल्याएका अध्यादेश र सुकुमबासी बस्तीमा चलाइएको डोजरबारे छलफल गरी संसदमा कसरी उठाउने भन्ने एजेन्डा तय गरिने नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले जानकारी दिएका छन्।
२३ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संघीय संसद्का दुवै सदनका सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिएको छ । आज सभापति गगनकुमार थापाले पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा प्रशिक्षण दिएका हुन् ।
जारी प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा रहेका कांग्रेसका सांसदहरू सहभागी छन् ।
सभापति थापाले सदनमा विधायकले खेल्ने भूमिकाको विषयमा प्रशिक्षण दिने संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले जानकारी दिएका छन् ।
दलको बैठकमा सरकारले ल्याएका अध्यादेश र उचित व्यवस्थापनबिना सुकुमबासी बस्तीमा चलाइएको डोजरबारे पनि छलफल हुने र सङ्घीय संसदमा कसरी यी विषय उठाउने भन्नेबारे पनि एजेन्डा तय गरिने नेता आङ्देम्बेले जानकारी दिएका छन् ।
