सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ : कांग्रेस सांसद बुढा

नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले सरकार लोकतान्त्रिक विधिभन्दा बाहिर गएको टिप्पणी गरेका छन् ।

२०८३ वैशाख १६ गते १४:०३

  • नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले सरकारले लोकतान्त्रिक विधिभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका दुई विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्।
  • उनले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनुको भित्रिकारण डरलाग्दो देखिएको र दुवै विधेयक फिर्ता लिन अनुरोध गर्न चाहेको बताए।
  • सरकारले सहकारीसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ।

१६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले सरकार लोकतान्त्रिक विधिभन्दा बाहिर गएको टिप्पणी गरेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा सहभागी भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका विधेयकहरू फिर्ता लिनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘लोकतान्त्रिक विधिभन्दा बाहिर गएर सरकारले हिजोमात्र विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस २ वटा विधेयक सिफारिस गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो लोकतान्त्रिक विधिबाहिरको हर्कत हो । संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनुको भित्रिकारण डरलाग्दो देखिरहेका छौं ।दुवै विधेयक फिर्ता लिन अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

उनले यसअघि प्रतिपक्षमा रहँदा अन्य दल सरकारमा हुँदा अध्यादेश ल्याउँदा रास्वपाले विरोध गर्ने गरे पनि अहिले मौन रहेको विषयमा पनि प्रश्न गरेका छन् । उनले यसबारे विपक्षी दलहरूले एजेन्डा तय गरेर नै प्रतिवाद गर्ने बताए ।

सरकारले हिजोमात्रै सहकारीसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ ।

सिंहदरबारमा प्रदर्शन गर्दा पक्राउ परेका नेविसंघका कार्यकर्तालाई छोड्न कांग्रेसको माग

कांग्रेसको कार्यक्रम कार्यविधि : मञ्चमा प्रमुख अतिथि र एक जनामात्रै, तोकिएको समयमा बोलिसक्नुपर्ने

कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक

सय रुपैयाँ बढीको सामानमा भन्सार शुल्क लिएको भन्दै कांग्रेसले गरायो सरकारको ध्यानाकर्षण

देउवा पक्ष भेलाको निष्कर्ष : स्वाभिमानको कुरा छ, सानेपा जिम्मेवार हुनुपर्छ

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

