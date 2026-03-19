कान्छाराम निलम्बनमा परेपछि रामेछाप कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति नवराज थोकर

News Summary
२५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस रामेछापको कार्यवाहक सभापतिमा नवराज थोकर (तामाङ) लाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
जिल्ला सभापति पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) लाई केन्द्रीय अनुशासन समितिले निलम्बन गरेको थियो । सभापति गगन थापाविरुद्ध तथ्यहीन बोलेको विषयमा चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिएपछी उनलाई निलम्बन गरिएको थियो ।
सभापति थापाले बिहीबारदेखि थोकरलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी तोकेका हुन् । उनलाई पार्टीको १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार सांगठनिक कार्य गर्न दैनिक कामकाज गर्न भनिएको छ ।
