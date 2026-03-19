+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘अमेरिकन फिल्म शोकेस’ अन्तर्गत काठमाडौंमा स्मार्टफोन फिल्ममेकिङ कार्यशाला

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २४ गते १४:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकी दूतावासले अमेरिकन फिल्म शोकेसअन्तर्गत पाँचदिने 'स्मार्टफोन सिनेमाटोग्राफी एन्ड डिजिटल डिस्ट्रिब्युसन' कार्यशाला आयोजना गरेको छ।
  • कार्यशालामा नेपाली नयाँ पुस्ताका दृश्य कथाकारलाई कथा संरचना, सिनेमाटोग्राफी, सम्पादन र डिजिटल वितरणबारे व्यावहारिक प्रशिक्षण दिइएको छ।
  • अवार्ड विजेता फिल्ममेकर इज्जी च्यानले नेतृत्व गरेको कार्यशालामा सहभागीले ३ देखि ५ मिनेट लामो ब्रान्डेड डकुमेन्ट्री निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

काठमाडौं । अमेरिकी दूतावासले अमेरिकी सरकारको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म तथा टेलिभिजन सार्वजनिक कूटनीतिक पहल ‘अमेरिकन फिल्म शोकेस’ अन्तर्गत ‘स्मार्टफोन सिनेमाटोग्राफी एन्ड डिजिटल डिस्ट्रिब्युसन’ कार्यशाला आयोजना गरेको छ ।

पाँचदिने यो व्यावहारिक कार्यशालाको उद्देश्य नेपाली नयाँ पुस्ताका दृश्य कथाकारलाई सिर्जनात्मक, आत्मविश्वासी र स्रोत-साधनको प्रभावकारी प्रयोगसहित कथा भन्न सक्षम बनाउनु रहेको दूतावासले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा उदीयमान फिल्ममेकर, डकुमेन्ट्री कथाकार, कन्टेन्ट क्रियटर, ब्रान्डेड कन्टेन्ट निर्माता तथा मार्केटिङ क्षेत्रमा काम गर्ने सहभागीलाई आधुनिक फिल्म निर्माणका सिर्जनात्मक र प्राविधिक पक्षबारे प्रशिक्षण दिइँदैछ ।

कार्यशालाको नेतृत्व अवार्ड विजेता फिल्ममेकर तथा विज्ञापन क्षेत्रकी अनुभवी कार्यकारी इज्जी च्यानले गरिरहेकी छन् । उनी २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि कथा प्रस्तुति र विज्ञापनको क्षेत्रमा सक्रिय छिन् ।

यो कार्यक्रम ‘लर्निङ बाइ डुइङ’ अर्थात् काम गर्दै सिक्ने अवधारणामा आधारित छ । सहभागीले आफ्नै स्मार्टफोन प्रयोग गरेर छोटो ब्रान्डेड डकुमेन्ट्री निर्माण गर्नेछन् ।

अवधारणादेखि सम्पादनसम्मको प्रक्रियामा उनीहरूले कथा संरचना, पात्र विकास, दृश्य शैली, सिनेमाटोग्राफी, ध्वनि, अन्तर्वार्ता लिने तरिका र सम्पादनबारे व्यवहारिक अनुभव हासिल गर्नेछन् ।

कार्यशालामा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत कन्टेन्ट वितरण र दर्शकसँगको पहुँच विस्तारबारे पनि विशेष जोड दिइएको छ । सहभागीले सामाजिक सञ्जालमा प्रभावकारी रूपमा कथा प्रस्तुत गर्ने, सन्देश निर्माण गर्ने र डिजिटल रणनीति अपनाउनेबारे सिक्नेछन् ।

सानो समूहमा विभाजन गरिएका सहभागीले विभिन्न स्थानमा छायांकन गर्दै आफ्नो प्रोजेक्टमा काम गरिरहेका छन् । कार्यशालाको अन्त्यसम्म प्रत्येक समूहले ३ देखि ५ मिनेट लामो तयार ब्रान्डेड डकुमेन्ट्री निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कार्यक्रमको समापन शुक्रबार तयार गरिएका छोटा फिल्मको प्रदर्शनमार्फत गरिनेछ । उक्त कार्यक्रममा सहभागीले आफ्ना फिल्म मिडिया व्यवसायी, फिल्म उद्योगका अगुवा, सिर्जनशील व्यक्तित्व, सांस्कृतिक क्षेत्रका सरोकारवाला र डिजिटल इन्फ्लुएन्सरसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछन् ।

प्रदर्शनपछि नेटवर्किङ कार्यक्रम पनि राखिएको छ, जहाँ सहभागीले आफ्नो काम साझा गर्दै उद्योगसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसर पाउनेछन् ।

कार्यशालाकी प्रमुख प्रशिक्षक इज्जी च्यान अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ साउदर्न क्यालिफोर्नियाको स्कूल अफ सिनेमाटिक आट्र्सकी स्नातक हुन् । उनले ‘द बिग फ्लिप : स्टोरिज फ्रम द मोडर्न होम फ्रन्ट’ लगायतका डकुमेन्ट्री निर्माण गरेकी छन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवमा प्रशंसा पाएको थियो ।

च्यानले एप्पल, नाइक, गुगल र अमेजनजस्ता विश्व चर्चित ब्रान्डसँग सहकार्य गरिसकेकी छन् । उनले अमेरिकन फिल्म शोकेसकी फिल्म तथा सांस्कृतिक दूतका रूपमा विश्वका विभिन्न देशमा फिल्म निर्माणसम्बन्धी कार्यशाला सञ्चालन गर्दै आएकी छन् ।

अमेरिकन फिल्म शोकेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मैले गल्ती गरेको छैन, सोधे हुन्छ, खोजे हुन्छ : रास्वपा सांसद खरेल

मैले गल्ती गरेको छैन, सोधे हुन्छ, खोजे हुन्छ : रास्वपा सांसद खरेल
जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा २० वर्षीय युवक पक्राउ

जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा २० वर्षीय युवक पक्राउ
कीर्तिपुरमा युवक हत्या प्रकरण : हिरासतबाट छुटेका व्यक्ति पनि जोडिए

कीर्तिपुरमा युवक हत्या प्रकरण : हिरासतबाट छुटेका व्यक्ति पनि जोडिए
जेनजी आन्दोलनमा भागेका कैदी पक्राउ

जेनजी आन्दोलनमा भागेका कैदी पक्राउ
लालीबजार, मालती मंगले, गुरुआमासहित ५ फिल्म शुक्रबारदेखि, शोज कति छ ?

लालीबजार, मालती मंगले, गुरुआमासहित ५ फिल्म शुक्रबारदेखि, शोज कति छ ?
स्कटल्यान्ड विरुद्ध नेपाल ए को बलियो योगफल

स्कटल्यान्ड विरुद्ध नेपाल ए को बलियो योगफल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?
हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?
जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने
पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर
एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी
सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित