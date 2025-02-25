स्कटल्यान्ड विरुद्ध नेपाल ए को बलियो योगफल

२४ वैशाख, काठमाडौं । देव खनालको अर्धशतक तथा अन्य ब्याटरको राम्रो प्रदर्शनमा नेपाल ए ले स्कटल्यान्डविरुद्धको पहिलो अभ्यास एकदिवसीय खेलमा बलियो योगफल खडा गरेको छ ।
नेपाल ए ले ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर २७७ रन बनाएको हो । देवले ६३ रन बनाए भने । मयन यादवले ४५, सन्दीप जोराले ३४, पवन सर्राफले ३१, दीपक डुम्रेले अविजित २३ रन बनाए ।
स्कटल्यान्डका लागि ब्राड्ली करी र सफिया शरिफले २-२ विकेट लिए भने ज्याक जार्भिस, ओलिभर डेभिडसन र ब्रान्डन माकमुलेनले १-१ विकेट लिए ।
नेपाल ए ले यसअघि ओमानसँग पनि एकदिवसीय खेल खेलेको थियो । त्यसबेला एक खेल जित्दा एक खेलमा पराजित भयो ।
नेपाल ए ले शुक्रबार अमेरिकासँग अनि शनिबार फेरि स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ भने सोमबार अमेरिकासँग खेल्नेछ ।
