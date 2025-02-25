आयोजक रेसिङ सहारा कोहलपुर गोल्डकपको फाइनलमा

- कोहलपुर रेसिङ सहारा क्लब कोहलपुर गोल्डकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
- पहिलो हाफमा रेसिङका निराजन खत्री र ओम प्रकाश चौधरीले गोल गरेका थिए ।
- दोस्रो हाफमा रोशन छन्त्यालले गोल गरे पनि लालीगुुराँस एसोसियसन क्लब पोखराले जित्न सकेन ।
२३ वैशाख, काठमाडौं । बाँकेको कोहलपुरमा जारी चौथो कोहलपुर गोल्डकप–२०८३ मा कोहलपुर रेसिङ सहारा क्लब फाइनल प्रवेश गरेको छ ।
बुधबार भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा लालीगुुराँस एसोसियसन क्लब पोखरालाई २–१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै आयोजक क्लब फाइनल प्रवेश गरेको हो ।
रेसिङ सहारा क्लबलाई जिताउन पहिलो हाफको १६औं मिनेटमा निराजन खत्रीले गोल गरेका थिए । पहिलो हाफकै ३८औं मिनेटमा ओम प्रकाश चौधरीले उत्कृष्ट हेडर गोल गर्दै २–० को अग्रता दिलाए ।
दोस्रो हाफमा भने लालीगुुराँस एसोसियसन क्लब पोखराले कमब्याकको प्रयास गरेको थियो । निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा पोखराका लागि दोस्रो हाफको ६८औं मिनेटमा रोशन छन्त्यालले गोल गरेका थिए ।
यद्यपी फिनिसिङमा चुक्दा लालीगुुराँस एसोसियसन क्लब पोखरा प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ । चौथो संस्करणमा लगातार दुई खेल जितेको कोहलपुर रेसिङ सहारा क्लब फाइनल प्रवेश गर्ने पहिलो टिम बनेको छ ।
खेलको म्यान अफ द म्याच कोहलपुर रेसिङ सहारा क्लबका ओम प्रकाश चौधरी बने ।
प्रतियोगिता २६ वैशाखसम्म चल्नेछ ।
