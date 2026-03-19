News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कीर्तिपुरमा बुधबार दिउँसो २२ वर्षीय विपिन घिमिरेको हत्या गरेको आरोपमा तीन जना पक्राउ परेका छन्।
- पक्राउ पर्नेहरूमा महेन्द्र शाह, रवीन्द्र धामी र रोशन बिष्ट रहेका छन्।
- काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई ७ दिनको म्याद लिएर कर्तव्य ज्यानको अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
२४ वैशाख, काठमाडौं । कीर्तिपुरमा दिउँसै युवकको हत्या गरेको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा तीन जना पक्राउ परेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ परेका तीन जनाको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
परिसरका एसपी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा अछामको साँफेबगर नगरपालिका–४ घर भई कीर्तिपुर नगरपालिका–९ भाजंगल बस्ने २५ वर्षीय महेन्द्र शाह, कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–४ घर भई कीर्तिपुर पाँगा दोबाटो बस्ने २३ वर्षीय रवीन्द्र धामी र कैलालीकै घोडाघोडी नगरपालिका–१ घर भई कीर्तिपुर नगरपालिका–८ सिनेमा हल बस्ने २२ वर्षीय रोशन बिष्ट छन् ।
उनीहरूले बुधबार दिउँसो साढे २ बजेतिर कीर्तिपुर नगरपालिका–१० पोडेटोलमा गुल्मीको धुर्कोट नगरपालिका–७ घर भई कीर्तिपुर ढल्पा बस्ने २२ वर्षीय विपिन घिमिरेको हत्या गरेको आरोप छ । उनीहरूले धारिलो हतियार प्रहरी गरी युवकको हत्या गरेका थिए ।
उनीहरूलाई प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेकाहरूविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ७ दिनको म्याद लिएर कर्तव्य ज्यानको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4