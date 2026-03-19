यस्तो छ आज तरकारी र फलफूलको मूल्य

- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
- गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ९५ र आलु रातो प्रतिकिलो २८ कायम गरिएको छ।
- च्याउ (सिताके) प्रतिकेजी १,००० र एभोकाडो प्रतिकिलो ८०० निर्धारण गरिएको छ।
२५ वैशाख, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ९५, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ६०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो ६०, आलु रातो प्रतिकिलो २८ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो २३ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ४० रहेको छ ।
यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ६०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ३५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ६०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ६६ र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ८० कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो १३०, मटरकोसा प्रतिकिलो ६०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो १००, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ९०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो १७०, तीते करेला प्रतिकिलो ६०, लौका प्रतिकिलो ६०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो ९०, परवर (तराई) प्रतिकिलो ७५, झिगुनी प्रतिकिलो ८०, घिरौँला प्रतिकिलो ८०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७५, भिन्डी प्रतिकिलो ९०, पिँडालु प्रतिकिलो ५० र स्कुस प्रतिकिलो ६० कायम गरिएको छ ।
रायोसाग प्रतिकिलो ८०, पालुङ्गो प्रतिकेजी १००, चमसुर प्रतिकिलो १२०, तोरीसाग प्रतिकिलो ३५, मेथीको साग प्रतिकिलो १००, हरियो प्याज प्रतिकिलो १५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो २६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ४५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी १,००० निर्धारण गरिएको छ ।
कुरिलो प्रतिकिलो ५००, निगुरो प्रतिकिलो १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो ११०, चुकुन्दर प्रतिकिलो ६५, सजीवन प्रतिकिलो १५०, कोइरालो प्रतिकिलो ३५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो १००, पार्सले प्रतिकिलो ३००, सेलरी प्रतिकिलो १२०, सौफको साग प्रतिकेजी १००, पुदिना प्रतिकिलो ११०, गान्टेमुला प्रतिकिलो ५०, इमली प्रतिकिलो १८०, तामा प्रतिकिलो १५०, तोफु प्रतिकिलो १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३०० तोकिएको छ ।
स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३००, केरा प्रतिदर्जन २२०, कागती प्रतिकेजी ३८०, अनार प्रतिकिलो ५००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो ३००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो ४५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा २५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ८०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ५०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो ७०,खकटहर प्रतिकिलो ७०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो ९० र एभोकाडो प्रतिकिलो ८०० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो १००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो ४५०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो १००, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो ६०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी ६००, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो ८०, खुर्सानी हरिया (बुलेट) प्रतिकेजी १००, हरियो लसुन प्रतिकिलो २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो ८०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो १९०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो ९०, माछा (सुकेको) प्रतिकेजी ८००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो ३०० निर्धारण गरिएको छ ।
