यस्तो छ आज तरकारी र फलफूलको मूल्य

रासस रासस
२०८३ वैशाख १० गते ८:१४

१० वैशाख, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ५०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो ५५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो ६५, आलु रातो प्रतिकिलो २६ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो २५ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ३७ रहेको छ ।

यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ६०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ४५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो ३०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ३०, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो ४०, सेता मूला प्रतिकिलो ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ६० कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो ५०, मटरकोसा प्रतिकिलो ६०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ३०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३०, राजमा प्रतिकिलो ११०, भटमास कोसा प्रतिकिलो १८०, तीते करेला प्रतिकिलो ९०, लौका प्रतिकिलो ३०, परवर प्रतिकिलो ८०, परवर (तराई) प्रतिकिलो ८०, चिचिन्डो प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ रहेको छ ।

घिरौँला प्रतिकिलो ३०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो ३०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो २५, भिन्डी प्रतिकिलो ६०, बरेला प्रतिकिलो ६०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७५, पिँडालु प्रतिकिलो ५० र स्कुस प्रतिकिलो ६० कायम गरिएको छ ।

रायोसाग प्रतिकिलो ६०, पालुङ्गो प्रतिकेजी १००, चमसुर प्रतिकिलो ८०, तोरीसाग प्रतिकिलो ४०, मेथी प्रतिकिलो ८०, हरियो प्याज प्रतिकिलो ८०, बकुला प्रतिकिलो ६०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो २२०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ३५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी १,००० निर्धारण गरिएको छ ।

कुरिलो प्रतिकिलो ४५०, निगुरो प्रतिकिलो ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो ८०, चुकन्दर प्रतिकिलो ५०, कोइराला प्रतिकिलो ३००, रातो बन्दा प्रतिकिलो ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो ८०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो ५०, पार्सले प्रतिकिलो १९०, सेलरी प्रतिकिलो १८०, सौफको साग प्रतिकेजी ८०, पुदिना प्रतिकिलो १००, गान्टेमुला प्रतिकिलो ५०, इमली प्रतिकिलो १८०, तामा प्रतिकिलो १५०, तोफु प्रतिकिलो १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो २५० तोकिएको छ ।

स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३००, कागती प्रतिकेजी ३९०, केरा दर्जन २५०, अनार प्रतिकिलो ४००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो २४०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो ३८०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा २५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ४०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो १५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो ४०,खकटहर प्रतिकिलो ८०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो ९० र किबी प्रतिकिलो ४५० र एभोकोडो प्रतिकिलो ८०० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो १००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो ४५०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो ८०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो ८०, खुर्सानी अकबरे प्रतिकिलो ५००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो ८०, हरियो लसुन प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ रहेको छ ।

हरियो धनियाँ प्रतिकिलो ८०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो १३०, माछा सुकेको प्रतिकिलो १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो ३०० निर्धारण गरिएको छ ।

