यस्तो छ आजका लागि तरकारी र फलफूलको मूल्य

४ वैशाख, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार गोलभेंडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ४४, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो ४४, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो ४८, आलु रातो प्रतिकिलो २४ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो २४ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ३७ रहेको छ ।
यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ५०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ३५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ६०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ५५, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो ७०, रातो मूला प्रतिकिलो ३५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ६० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ७० कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो १००, मटरकोसा प्रतिकिलो ८०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ६०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो १२०, टाटेसिमी प्रतिकिलो १२०, भटमास कोसा प्रतिकिलो २२०, तीते करेला प्रतिकिलो ८०, लौका प्रतिकिलो २० रुपैयाँ रहेको छ ।
परवर (लोकल) प्रतिकिलो १००, चिचिन्डो प्रतिकिलो ७०, घिरौँला प्रतिकिलो ५०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो ३०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ४०, भिन्डी प्रतिकिलो ८०, बरेला प्रतिकिलो ९०, पिँडालु प्रतिकिलो ५० र स्कुस प्रतिकिलो ६० कायम गरिएको छ ।
रायोसाग प्रतिकिलो ६०, पालुङ्गो प्रतिकेजी १००, चमसुर प्रतिकिलो १२०, तोरीसाग प्रतिकिलो ४०, मेथी प्रतिकिलो १२०, हरियो प्याज प्रतिकिलो ८०, बकुला प्रतिकिलो ५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो १८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ४००, राजा च्याउ प्रतिकेजी ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी १,००० निर्धारण गरिएको छ ।
कुरिलो प्रतिकिलो ४५०, निगुरो प्रतिकिलो ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो ६०, चुकुन्दर प्रतिकिलो ५०, सजीवन प्रतिकेजी १२०, कोइरालो प्रतिकिलो ३७०, रातो बन्दा प्रतिकिलो ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो १२०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो ५०, पार्सले प्रतिकिलो २२०, सौफको साग प्रतिकेजी ११०, पुदिना प्रतिकिलो १५०, गान्टेमुला प्रतिकिलो ५०, इमली प्रतिकिलो १८०, तामा प्रतिकिलो १५०, तोफु प्रतिकिलो १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो २५० तोकिएको छ ।
स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३२०, कागती प्रतिकेजी ३२०, अनार प्रतिकिलो ३८०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो २३०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो ३५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो १६०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो ४५ रहेको छ ।
भुइँकटहर प्रतिगोटा १६०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ५५, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो ५०,खकटहर प्रतिकिलो ११०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो ९० र किबी प्रतिकिलो ४०० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, एभोकाडो प्रतिकिलो ८००, अदुवा प्रतिकिलो १००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो ४५०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो ९०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो ७०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो ९०, खुर्सानी अकबरे प्रतिकिलो ३८०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो ११०, हरियो लसुन प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ रहेको छ ।
हरियो धनियाँ प्रतिकिलो १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो १४०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो १२०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो ९०, माछा सुकेको प्रतिकिलो १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो ३०० निर्धारण गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4